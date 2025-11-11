容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
重閱1987年村上春樹的《挪威的森林》，愛情金句超越時代限制：不會忘記的永遠不會忘記，會忘記的留著也沒有用｜誠品書店《閱見自己》
「不會忘記的永遠不會忘記，會忘記的留著也沒有用。」現在看回日本作家村上春樹於1987年出版的《挪威的森林》，書中金句依然非常適用於現今世代對於愛情、尋找自我的主題。
在2000年初的書架，是全世界最迷人的夢境交會點。那是一個一切剛剛開始數位化的年代——網路改變了溝通速度，也改變了閱讀節奏。人們渴望在新世紀找到「確定」的事物：愛、信念、勇氣、真實。誠品書店和大家回顧風靡千禧年的作品，正回應了那個「對世界又懷疑又浪漫」的時代。
今期《閱見自己》集中留意村上春樹的《挪威的森林》。以60年代東京學運背景下，一名青年與兩位女子的愛情交錯成一片內心森林。村上春樹以沈靜的筆觸描寫愛與死亡，也描出成長的孤獨。在千禧年亞洲青年心中，它象徵了對自我認同與感情誠實的追尋。
「無論每個人都有著所謂不存在的地方。某個時刻這個故事將會引導你。如同內心深處的森林。」
1987年《挪威的森林》，奠定村上春樹地位。這是一本戀愛不朽經典小說，總銷量累積至今，突破千萬冊，亦改編電影入選第67屆威尼斯影展正式競賽片。村上自己曾說，《挪威的森林》是一部有著「激情、寂靜、悲哀」的愛情故事，一部百分之百的愛情小說。
《挪威的森林》設定在60年代日本學運時代的東京少年，渡邊徹在東京求學期間的青春、迷惘與愛情故事。小說以渡邊的第一人稱視角展開，他在德國漢堡機場時聽到披頭四的《Norwegian Wood》後，回憶自己18年前與兩位性格迥異女性——情感複雜的直子和開朗外向的小林綠——的情感糾葛，以及自我成長與探索。渡邊深愛直子，但直子因青梅竹馬自殺及家族悲劇而精神受困，最終住進療養院並自殺；而渡邊最終選擇與綠重新開始，共同面對未來。
這場關於三角戀、精神疾病、孤獨等議題的故事，展現年輕人在愛情和現實中掙扎的迷惘與寂寞。《挪威的森林》上下卷初版即賣出超過400萬冊，成為日本文壇現象級暢銷書，也被認為是村上春樹最具代表性的長篇戀愛小說之一。當中的金句，即使是寫在1987年的作品，當應用在2025年的現在仍然令人動容與共鳴。
「不會忘記的永遠不會忘記，會忘記的留著也沒有用」
「哪裡會有人喜歡孤獨，不過是不喜歡失望罷了」
「那時候我年輕，心裡總覺得有什麼東西缺了，儘管看起來什麼都有。」
「人終究要學會與自己和解，才能開始真正地愛別人。」
「那些失去的人和事，就像森林裡的樹木，雖然倒下，但留下的陰影與記憶，塑造了我們現在的樣子。」
《挪威的森林》
作者｜村上春樹
出版｜時報文化
關於「千禧年之夢」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
專欄相關文章：
「不想上班」是社畜通病，你是過勞型還是社交型倦怠？心理學家教5個方法擺脫「有毒工作的消耗」｜誠品書店《閱見自己》
超火紅職場厭世IP「星期一的布魯斯」，系列總銷量達50萬！2025新作《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，引起職場打工仔共鳴｜誠品書店《閱見自己》
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
