挪威諾貝爾委員會︰無限制奬章如何處置，和平奬得奬者不變。(X)

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，將她在去年獲頒的諾貝爾和平獎章贈送給美國總統特朗普，宣稱表揚對方捍衛委內瑞拉的自由。挪威諾貝爾委員會(Nobel Committee)周五(16日)表示，沒有限制得奬者如何處置奬章、奬金和證書，但歷史上記錄的得奬者不會改變。

諾貝爾委員會發聲明指，無論獎章、證書或獎金被如何使用，歷史上記載的獲獎者始終會是原本的獲獎者。聲明又指，即便獎章或證書後來由其他人所有，這不會改變是誰獲頒諾貝爾和平獎，亦不會對「和平獎得主或他們參與的政治進程」發表評論。聲明未有提及特朗普和馬查多的名字，但表明奬項賦予的榮譽和認可，與挪威諾貝爾委員會最初指定的得獎者仍然密不可分。

廣告 廣告

馬查多表示，相信自己會在時機成熟時，成為委內瑞拉第一位女總統。(Reuters)

特朗普無公開支持由馬查多領導委內瑞拉

自從委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)遭推翻以來，馬查多一直遭到邊緣化。馬查多表示，她已經她的諾貝爾獎章「贈送」給特朗普，以爭取他的支持。特朗普獲馬查多轉贈和平獎後，形容她是一名「出色的女性」，但沒有公開支持由她領導委內瑞拉。馬查多其後接受美國霍士新聞訪問時指，相信自己會在時機成熟時，成為委內瑞拉第一位女總統，屆時將恢復委內瑞拉民主。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1004336/挪威諾貝爾委員會-無限制奬章如何處置-和平奬得奬者不變?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral