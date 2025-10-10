挪威雲杉樹針中發現隱藏的金子：研究成果

最近的一項研究顯示，聖誕樹或雲杉樹的針葉中隱藏著金屬的痕跡，這一發現引起了科學界的廣泛關注。研究人員揭示了挪威雲杉針葉中的微生物與土壤中的金納米粒子之間的聯繫，這些金粒子可能源於附近的礦藏。研究指出，植物內部的微生物可能會影響金的累積和固化過程，這一過程被稱為生物礦化。芬蘭奧盧大學的博士後研究員凱薩·勒霍斯馬表示：「我們的結果表明，生活在植物內部的細菌和其他微生物可能影響樹木中金的累積。」

這項研究為金進入雲杉樹的過程提供了初步證據。研究團隊從位於芬蘭北部基蒂拉金礦附近的23棵雲杉樹中收集了138個針葉樣本。挪威雲杉通過利用其內部的共生細菌，稱為內生細菌，來累積金納米粒子。這些內生細菌通常幫助植物進行激素生成等功能，並促進生物礦化。當挪威雲杉通過根部吸收可溶性金時，樹內的內生細菌便開始作用，啟動金的分離和固化過程。一旦金進入樹內，這些微生物便將可溶性金轉化為固體的納米級粒子（即金粉）。這一轉化過程可能是為了減少金對植物及其自身的毒性。這些納米粒子的大小為百萬分之一毫米，因此不適合商業收集。

研究還發現，含有金的針葉中出現了更高頻率的特定細菌群，包括P3OB-42、Cutibacterium和Corynebacterium，這一結果通過DNA測序得到了確認。勒霍斯馬表示：「這表明這些特定的雲杉相關細菌能夠幫助將可溶性金轉化為固體粒子。這一見解非常有用，因為在植物葉片中篩查這類細菌可能有助於金的勘探。」

這項發現對礦產行業的意義重大。儘管這些微小金粒子無法用於商業提取，但它們的發現為環保型礦產勘探方法的發展鋪平了道路。多年來，地質學家一直利用生物地球化學方法來分析植物和土壤中的金屬痕跡，以定位礦藏。芬蘭地質與礦產研究中心的研究教授馬里特·米德爾頓指出：「這項新研究增強了我們對過程中實際發生的情況的理解。」隨著我們對細菌如何促進金屬納米粒子形成的理解加深，科學家們可以更有效地篩查植物中的特定微生物指紋，以定位地下的有價值礦藏，這將使金的勘探變得更加高效和環保，減少了對廣泛且經常具有破壞性的鑽探需求。

這一方法還可以擴展到其他礦物和植物物種。例如，研究這一生物礦化過程在水生苔蘚等生物中的表現，可能會開啟一條平行的環境修復之路。苔蘚內的微生物可能被利用來去除受礦業影響的水體中的金屬。因此，這項研究不僅為可持續資源發現提供了雙重好處，還有助於生態修復。這些研究結果已發表在《環境微生物組》期刊上。

