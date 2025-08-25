港大 AI 模型辨識精子受精能力
挪威首個第三方二氧化碳儲存設施啟動
隨著全球對氣候變化的關注日益加深，碳捕捉與儲存（CCS）技術的發展成為減少溫室氣體排放的重要一環。最近，能源巨頭 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 在歐洲的 CCS 領域邁出了重要的一步，他們成功完成了首個安全且永久的二氧化碳（CO2）地下注入作業。這一進展不僅標誌著這些公司在環保技術上的努力，也展示了他們在應對氣候變化方面的承諾。此次的 CO2 是從位於挪威 Brevik 的 Heidelberg Materials 水泥廠運輸而來，然後經過一條長達 62 英里（約 100 公里）的海底管道，送達 Northern Lights 的儲存設施，最終注入位於挪威北海海床下約 8,530 英尺（約 2,600 米）的 Aurora 儲層中，這一過程確保了 CO2 的安全與永久儲存。
Northern Lights 的啟動代表著全球首個為第三方排放者提供的跨境 CO2 運輸與儲存設施的運營開始。該項目是挪威政府 Longship 計劃的一部分，旨在開發一條完整的 CCS 價值鏈，涵蓋 CO2 的捕捉、運輸和永久儲存。根據報導，這次初步的 CO2 注入作業標誌著發展的第一階段結束，該階段的總儲存能力為每年可達 150 萬噸的 CO2，並已被客戶全部預訂。這一成就不僅展示了技術的可行性，同時也為未來的擴展鋪平了道路。
Northern Lights 是一個正式註冊的合夥企業，由 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 共同擁有。作為聯合企業的技術服務提供商，Equinor 負責建設 Øygarden 陸地設施及海上基礎設施，並將在未來繼續管理 CO2 儲存工廠。官方透露，項目將於 2025 年繼續從挪威運輸和儲存 CO2，並預計在 2026 年將來自丹麥和荷蘭的 CO2 量納入計劃中。如此一來，Northern Lights 項目不僅能夠解決挪威本地的碳排放問題，還將對整個歐洲的減排計劃產生深遠影響。
隨著第一階段的完成，該項目已獲得挪威政府的資金支持，並計劃進入第二階段，這一階段的目標是將 CO2 的運輸與儲存能力從 150 萬噸提升至至少 500 萬噸每年。根據 Northern Lights 的說法，這一擴展將利用現有的基礎設施來顯著提高儲存能力，包括新建的陸上儲存罐、泵、碼頭、注入井和額外的 CO2 運輸船，以提高注入速率和容量。Equinor 的首席執行官 Anders Opedal 表示，CO2 的安全儲存標誌著一個重要的里程碑，並展示了 CCS 作為一個可擴展產業的可行性。這一項目的成功不僅僅是技術上的突破，更是向全球展示了如何以實際行動應對氣候變化的榜樣。通過這些努力，未來的可持續發展將不再只是口號，而是能夠實現的目標。
推薦閱讀
其他人也在看
綠在區區｜全港218個屋邨增設智能廚餘機！一文睇地點/回收方法/儲分換日用品、換易賞錢積分（每月更新）
不少人都問到底廚餘可否回收？其實各種廚餘包括生熟食物，以至變質食品均可回收，環保署現於全港設有逾百個公共屋邨設有「智能廚餘機」，方便大家一落樓就可以收集廚餘。今次就為大家介紹廚餘機用法，及整合全港廚餘機地址詳情，支持環保之餘，大家亦可累積綠綠賞積分，換領日常用品或食品公仔麵、食鹽、廁紙等，更與「易賞錢 MoneyBack」合作，可以邊回收邊賺積分換更多日用品！YAHOO著數 ・ 14 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 17 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 23 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 21 小時前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾
港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。信報財經新聞 ・ 1 天前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 19 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前