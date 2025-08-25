挪威首個第三方二氧化碳儲存設施啟動

隨著全球對氣候變化的關注日益加深，碳捕捉與儲存（CCS）技術的發展成為減少溫室氣體排放的重要一環。最近，能源巨頭 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 在歐洲的 CCS 領域邁出了重要的一步，他們成功完成了首個安全且永久的二氧化碳（CO2）地下注入作業。這一進展不僅標誌著這些公司在環保技術上的努力，也展示了他們在應對氣候變化方面的承諾。此次的 CO2 是從位於挪威 Brevik 的 Heidelberg Materials 水泥廠運輸而來，然後經過一條長達 62 英里（約 100 公里）的海底管道，送達 Northern Lights 的儲存設施，最終注入位於挪威北海海床下約 8,530 英尺（約 2,600 米）的 Aurora 儲層中，這一過程確保了 CO2 的安全與永久儲存。

Northern Lights 的啟動代表著全球首個為第三方排放者提供的跨境 CO2 運輸與儲存設施的運營開始。該項目是挪威政府 Longship 計劃的一部分，旨在開發一條完整的 CCS 價值鏈，涵蓋 CO2 的捕捉、運輸和永久儲存。根據報導，這次初步的 CO2 注入作業標誌著發展的第一階段結束，該階段的總儲存能力為每年可達 150 萬噸的 CO2，並已被客戶全部預訂。這一成就不僅展示了技術的可行性，同時也為未來的擴展鋪平了道路。

Northern Lights 是一個正式註冊的合夥企業，由 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 共同擁有。作為聯合企業的技術服務提供商，Equinor 負責建設 Øygarden 陸地設施及海上基礎設施，並將在未來繼續管理 CO2 儲存工廠。官方透露，項目將於 2025 年繼續從挪威運輸和儲存 CO2，並預計在 2026 年將來自丹麥和荷蘭的 CO2 量納入計劃中。如此一來，Northern Lights 項目不僅能夠解決挪威本地的碳排放問題，還將對整個歐洲的減排計劃產生深遠影響。

隨著第一階段的完成，該項目已獲得挪威政府的資金支持，並計劃進入第二階段，這一階段的目標是將 CO2 的運輸與儲存能力從 150 萬噸提升至至少 500 萬噸每年。根據 Northern Lights 的說法，這一擴展將利用現有的基礎設施來顯著提高儲存能力，包括新建的陸上儲存罐、泵、碼頭、注入井和額外的 CO2 運輸船，以提高注入速率和容量。Equinor 的首席執行官 Anders Opedal 表示，CO2 的安全儲存標誌著一個重要的里程碑，並展示了 CCS 作為一個可擴展產業的可行性。這一項目的成功不僅僅是技術上的突破，更是向全球展示了如何以實際行動應對氣候變化的榜樣。通過這些努力，未來的可持續發展將不再只是口號，而是能夠實現的目標。

