挪威 2 萬億美元主權財富基金對 Elon Musk 2025 獎勵投票反對

挪威央行投資管理局（Norges Bank Investment Management，簡稱 NBIM）管理的基金，目前在 Tesla 的持股比例為 1.14%，其價值約為 $11.6 億美元 / 約 HK$ 90.48 億。

這一持股比例顯示出該基金對於 Tesla 的長期增長潛力的信心。隨著 Tesla 在電動車市場的持續創新及擴展，特別是在自動駕駛技術和可再生能源解決方案方面，該公司在未來的市場表現上仍然備受期待。

Tesla 的前景不僅為投資者帶來希望，也在全球範圍內引領了電動車及可持續能源的潮流，從而對市場產生了積極的影響。

