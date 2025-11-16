挪威1998年以來首度晉級世界盃
（法新社米蘭16日電） 挪威今天以4比1大勝義大利，闖進將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026年國際足總世界盃。這是挪威自1998年以來首次晉級世界盃。
哈蘭德（Erling Haaland）在大雨滂沱下濕滑的聖西羅球場（San Siro）上於短短數秒內梅開二度，為挪威鎖定勝局。挪威在2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）歐洲區資格賽I組8戰全勝，以完美的24分積分晉級。
如果義大利要直接取得晉級明年夏天在北美的門票，今天必須淨勝挪威9球或以上。
哈蘭德父親奧夫英格．哈蘭德（Alf-Inge Haaland）在27年前挪威上一次進軍世界盃時仍是國際球員，那屆賽事最終由席丹（Zinedine Zidane）帶領的法國奪冠。
效力英格蘭足球隊曼城（Manchester City）的哈蘭德本屆資格賽狂轟16球，將成為明年北美賽場上最受關注球星之一。
這位25歲前鋒本季在聯賽和國家隊出賽場均進球超過1球，在這場比賽第78與79分鐘更是毫不留情地把握機會，先為挪威踼進超前分，然後再下一城。
義大利在小組賽最終以積分6分之差落後挪威，將於明年3月參加附加賽。自索爾巴肯（Stale Solbakken）帶兵以來，兩次對陣挪威都遭遇重挫，球隊賽後被還留下的主場球迷以噓聲送出。
曾經贏得4屆世界盃冠軍的義大利已經連兩屆世界盃都無緣晉級，分別在附加賽中敗給瑞典和北馬其頓，後者更是於2021年歐洲國家盃（UEFA European Championship）封王後不到一年就爆冷淘汰。
