挪用公款案今宣判 黃靜茵被判緩刑4年

【on.cc東網專訊】去年離婚的韓國女星黃靜茵，今年5月被爆涉挪用公款，她被指於2022年挪用自己持有100%股份的家族公司資金用作投資，涉款約43億韓圜（約2,440萬港元），她已將所有款項還清，早前檢方以違反特定經濟犯罪處罰法向法院求刑3年，案件今日（25日）上午在濟州地方法院宣判，裁判官判黃靜茵監禁2年，緩刑4年，裁判部指黃靜茵用巨額投資及購買高價個人用品，罪行不輕，但考慮到是她的個人公司和已經還清債項，而且是初犯，所以判她緩刑。

廣告 廣告

黃靜茵在離開法院時激動落淚，她向記者表示：「很抱歉帶給大家麻煩，我從來沒去過執法部門，聽到宣判結果之後淚水便掉下來了。」她的代言律師則表示尊重法庭的判決。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】