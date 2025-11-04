港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
振翅越南天際 太陽富國航空開啟富國島首航
2025 年 11 月 1 日上午，太陽富國航空 (Sun PhuQuoc Airways) 正式啟航並飛往富國島，為越南休閒航空領域揭開全新序幕。
越南富國島 - Media OutReach Newswire - 2025年11月4日 - 在蔚藍天際之下，越南迎來全新飛航篇章。太陽富國航空 (簡稱 SPA) 作為太陽集團 (Sun Group) 旗下航空品牌，今日正式啟動商業營運。自 11 月 1 日起，SPA 首階段開通富國島來往河內、胡志明市，以及河內至胡志明市的航線，為越南航空發展譜下新里程碑。該公司亦計劃於 2026 年擴展航線版圖，增設峴港及芽莊飛往富國島的航班，並開通由富國島直航南韓、台灣、泰國、新加坡、香港及印度等多個國際目的地，實踐其「連結越南瑰麗景點與世界」的願景。
於清晨 7 時 15 分，首班航機 9G1203 自河內內排國際機場起飛，機上載有 220 名乘客，乘搭空中巴士 A321 飛往富國島。來自胡志明市及峴港的後續航班亦隨即啟程，航向富國島，充分體現太陽集團對島嶼未來發展的長遠視野與堅定承諾，致力將富國島塑造成世界級旅遊熱點與航空界的嶄新地標。其中，峴港至富國島航班乃為慶祝啟航之特別安排，並計劃於 2026 年 3 月起轉為定期航線。
太陽富國航空行政總裁阮孟全表示：「今天對太陽集團和太陽富國航空而言，是極具意義的一天。這不僅象徵著一間新航空公司的誕生，也代表著一種全新的方式，融合旅遊與觀光，為旅客帶來非凡而獨特的體驗。」
在旅途中，乘客品嚐了來自知名法國烘焙品牌 Eric Kayser 的招牌糕點。該品牌亦於當天選址富國島日落小鎮，開設其在越南的首間分店。在河內前往富國島的首航航班上，乘客更欣賞了一場高空音樂演出，讓首趟旅程宛如置身雲端的慶典。
當太陽富國航空 (SPA) 首批航班抵達富國島國際機場時，迎面而來的是隆重的水炮儀式。現場更有節慶式的歡迎活動，以及穿著機師制服的太陽熊公仔歡迎乘客到來。
太陽富國航空首航成功，不僅為越南航空市場增添一個全新且價格親民的旅遊選擇，使富國島成為全年齡旅客更易抵達的目的地，更有助於因應富國島旅遊旺季，以及即將來臨的 2026 農曆新年快速增長的旅遊需求。
https://www.sunphuquocairways.com/gl/en
Hashtag: #SunPhuQuocAirways
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
