挺6月孕肚飛韓沒被發現！愛雅懷孕後狀態曝

▲愛雅昨（13）日發文透露挺6月大孕肚飛韓國都沒被發現，還曝光超美的懷孕狀態，得意直呼：「還能藏多久肚子呢」。（圖／愛雅IG@aiyachang1988）

[NOWnews今日新聞] 37歲女星愛雅（張艾亞）在2022年與大7歲圈外丈夫萬先生結婚後，於8月宣布懷孕好消息。而目前已懷孕6個月的她，昨（13）日於Instagram發文曝光孕後依然超美的狀態，表示自己懷孕後依然化妝打扮，「孕婦不一定有孕婦樣」，還得意表示最近飛韓國，都沒有被發現懷孕，讓她驚喜直呼：「還能藏多久的肚子呢（其實明明超巨大）」。

愛雅在8月宣布懷孕好消息後，透露出現不斷嘔吐的害喜症狀，讓她矛盾地享受著這甜蜜的負荷。而昨日她在IG透露在孕後生活重置後，已找到更健康的生活方式，身為準媽媽的她依然化妝打扮、努力工作，「孕期沒有標準答案，我們能做的，就是最舒服的方式照顧自己」，還得意表示挺6月大孕肚飛到韓國，「連路人、店員都沒發現我懷孕，還能藏多久的肚子呢（其實明明超巨大）」。

廣告 廣告

▲愛雅挺6月大孕肚飛韓國都沒被路人跟店員發現。（圖／愛雅IG@aiyachang1988）

愛雅挺孕肚火速復工 不變美貌引大讚

一刻也閒不下來的愛雅，也在回國後火速復工，還放出美照，孕前孕後一樣漂亮，讓網友都紛紛大讚「俏媽咪，依舊很有魅力，做自己喜歡的事，分享喜悅，心想事成」、「美腿媽咪，超級藏肚」等。

愛雅婚禮超夢幻 自爆懷孕身體變化

愛雅在2022年和大7歲的圈外丈夫萬先生登記結婚後，於去年12月補辦婚禮，耗資約500萬元的夢幻婚禮，現場布滿粉白氣球與絲帶十分浪漫；在演藝圈擁有好人緣的愛雅，賓客名單也是黃金等級，徐乃麟擔任證婚人，吳宗憲、曾國城老婆、李易、六月、于美人、沈玉琳及Lulu黃路梓茵通通到場，星光熠熠。

而在婚禮8個月後，愛雅宣布懷孕好消息，還分享自己身體的驚人變化，她開心期待新生命的到來，但身體也開始出現一些害喜反應，還有幾次直接在刷牙時吐出來，「改變最大就是不能小酌，要忌口，本來的我就是一個大吃貨⋯現在要吃得健康、吃得精，的確是一大考驗」。

資料來源：愛雅IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

愛雅懷孕4個月副業賣破億！員工年終領3個月 旗下品牌麻辣鍋爆紅

愛雅首度為江祖平發聲！自曝曾遭遠親不當對待 籲外界勿八卦炒作

愛雅用排卵試紙驗孕竟被罵白癡！她走心嘆很多不懂：可以友善點嗎