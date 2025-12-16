宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
挽救歐洲汽車業 2035燃油新車禁售令可望撤銷
（法新社布魯塞爾15日電） 歐盟可望於16日撤銷原訂2035年起禁售燃油新車的政策。當前歐洲汽車業陷入困境，歐盟被迫讓這項攸關淨零減排的措施髮夾彎。
過去一年來在中國激烈競爭及電動車轉型進展未如預期的雙重壓力下，歐洲各大車廠及其支持者不斷遊說、施壓歐盟當局放寬禁令。
外界預料，歐盟執委會16日將以雄心倒退的減排90%取代原本的2035年禁售燃油新車令。然而批評人士認為，此舉恐削弱歐盟的綠色政策目標，並打擊電動化相關投資。
歐洲汽車製造商協會（ACEA）祕書長德弗里斯（Sigrid de Vries）今在布魯塞爾舉行的記者會談到歐盟政策即將轉彎一事說：「這是產業未來發展的關鍵里程碑，攸關重大利益。」
2035年燃油新車禁售令是2023年制定，當時是歐盟環保綠色政綱的重要支柱。然而隨歐盟力圖強化產業，來自企業界及政壇右翼的壓力日益增加。
歐盟執委會發言人派尼奧（Paula Pinho）12日時說：「外界明確要求二氧化碳減排目標需有更大彈性。布魯塞爾目前在尋求平衡方案。」
汽車製造商主張，原本規範2035年起僅能銷售電動車，以及2030年的中期氣候目標，如今看已不切實際。
歐洲的車廠們表示，高昂的前期成本以及歐盟部分地區充電設施不足，導致消費者對電動車接受度偏低。
根據歐洲汽車製造商協會資料，2025年前9個月售出的新車中，純電動車的比例僅略高於16%。
汽車製造商希望混合動力車（包括插電式油電車款或配備增程引擎為電池充電而非直接驅動車輪的小型內燃機車款）能繼續獲准銷售。
其他人也在看
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 2 小時前
陳偉霆淚訴13歲喪父遺憾！為了「剛出世兒子」決定官宣結婚：想讓他的出生被祝福
陳偉霆在《VOGUE MAN》12月號專訪中，首次完整談到與何穗公開生子的原因。他重申自己一向抱持「不當未婚爸爸」的婚育觀，並表示之所以選擇對外說清楚，與他13歲失去爸爸的成長經驗有關，希望孩子從出生開始，就是在被祝福的狀態下來到這個世界。姊妹淘 ・ 1 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 3 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
佘詩曼透視裝睇《新聞女王2》大結局 4奪視后講明要睇投票
【on.cc東網專訊】視后佘詩曼、黃宗澤、高海寧及王敏奕等一眾《新聞女王2》演員昨晚（15日）齊集紅磡，與觀眾一起欣賞兩小時《新聞女王2》大結局，吸引數百粉絲手持應援物到場支持，場面墟冚！眾人經紅地氈現身會場，當中穿上黑色透視裝的阿佘壓軸出場，即時引來全場尖叫。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
《萬千星輝頒獎典禮2025》10強名單出爐！已離巢李佳芯無緣爭視后
《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項10強名單出爐！一年一度嘅TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2025年1月4日晚上喺澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行舉行。昨日（15日），TVB於將軍澳電視城公布劇集及演員等多個獎項10強名單，包括「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角 」、「最佳劇集」、「最佳女配角」、「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳電視歌曲」、「最佳男新人」及「最佳女新人」。大家最關心嘅視帝視后，今屆依然競爭激烈，不過已離巢嘅李佳芯未入圍10強，即睇完整10強名單（排名不分先後）。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 3 小時前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！
說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！Japhub日本集合 ・ 4 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
中國「假3C」充電寶易爆炸起火 這家江門企業火燒連環船
中國充電寶已被納入國家強制產品認證（CCC）目錄，沒CCC認證標誌的行動電源不准再賣，然而爆炸起火事故卻持續發生，市場持續逐利，甚至出現了3C假貨﹗據報最近一間江門企業的充電寶大賣，卻被深圳市市場監督管理局罰款涉虛假宣傳、強制認證違規等違規行為，欠款影響也震驚業界Yahoo財經 ・ 2 小時前
《新聞女王2》大結局網民嗌不捨 佘詩曼IG吐露心聲：唔捨得Man姐
TVB台慶劇《新聞女王2》喺噚晚（15日）播出兩小時大結局，劇情主要圍繞SNK股份爭奪、跨國詐詐騙集團3U園及終極揭曉「佐治之死」真相等等。而女主角「Man姐」佘詩曼亦大結局播出前夕，喺IG出PO吐露心聲，獲網民及一班劇中演員留言支持。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
程人富與未婚妻過大禮後繼續放閃 遠赴加拿大拍婚照大晒靚相
小薯茄成員程人富即將迎娶圈外女友，繼日前剛剛完成過大禮儀式後，他便跟大家分享遠赴加拿大靚景拍攝的婚照，大放閃光彈！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版12.31上映！網民提議TVB重製新版 力推丁子朗林正峰頂上
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，每次播出都勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。隨著電影版即將上映，近日有網民喺社交平台發起討論，提議TVB可以考慮回購版權重新製作2026年新版本，並大膽建議全新演員陣容名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 6 小時前
元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅
元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦am730 ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間
【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前