挽救歐洲汽車業 2035燃油新車禁售令可望撤銷

（法新社布魯塞爾15日電） 歐盟可望於16日撤銷原訂2035年起禁售燃油新車的政策。當前歐洲汽車業陷入困境，歐盟被迫讓這項攸關淨零減排的措施髮夾彎。

過去一年來在中國激烈競爭及電動車轉型進展未如預期的雙重壓力下，歐洲各大車廠及其支持者不斷遊說、施壓歐盟當局放寬禁令。

外界預料，歐盟執委會16日將以雄心倒退的減排90%取代原本的2035年禁售燃油新車令。然而批評人士認為，此舉恐削弱歐盟的綠色政策目標，並打擊電動化相關投資。

廣告 廣告

歐洲汽車製造商協會（ACEA）祕書長德弗里斯（Sigrid de Vries）今在布魯塞爾舉行的記者會談到歐盟政策即將轉彎一事說：「這是產業未來發展的關鍵里程碑，攸關重大利益。」

2035年燃油新車禁售令是2023年制定，當時是歐盟環保綠色政綱的重要支柱。然而隨歐盟力圖強化產業，來自企業界及政壇右翼的壓力日益增加。

歐盟執委會發言人派尼奧（Paula Pinho）12日時說：「外界明確要求二氧化碳減排目標需有更大彈性。布魯塞爾目前在尋求平衡方案。」

汽車製造商主張，原本規範2035年起僅能銷售電動車，以及2030年的中期氣候目標，如今看已不切實際。

歐洲的車廠們表示，高昂的前期成本以及歐盟部分地區充電設施不足，導致消費者對電動車接受度偏低。

根據歐洲汽車製造商協會資料，2025年前9個月售出的新車中，純電動車的比例僅略高於16%。

汽車製造商希望混合動力車（包括插電式油電車款或配備增程引擎為電池充電而非直接驅動車輪的小型內燃機車款）能繼續獲准銷售。