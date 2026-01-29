挽肉と米姐妹品牌「山本漢堡」2月登陸將軍澳PopCorn！首店設60座位、主打手工漢堡扒＋日本米免費續添（附餐廳詳情及地址）

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本漢堡扒熱潮再升溫！繼「挽肉と米」引發全城排隊狂潮後，其姐妹品牌「山本漢堡」（山本のハンバーグ）正式宣佈進駐香港，選址將軍澳PopCorn。品牌由山本昇平先生於2005年創立，相比起姐妹店，山本漢堡更強調「家常人情味」。香港首店佔地1,700呎，室內設計以天然木材與柔和燈光營造日系溫馨感，讓食客在繁忙的將軍澳區也能感受如日本「家傳洋食屋」的療癒體驗。

多款口味漢堡扒

山本漢堡的漢堡扒堅持每日新鮮絞製，嚴選來自澳洲的黑安格斯牛肉及西班牙豚肉，以黃金比例混合，確保肉質豐盈且多汁。漢堡扒可搭配多樣化的日式醬汁﹐除了經典的山本漢堡扒，喜歡惹味口感的話，就可以一試「辛味明太子漢堡扒」，將日式明太子的鮮香結合濃厚肉香，層次感極其豐富。參考台灣店的餐牌，常備口味還有香蒜、黃金芝士、湯咖哩等，餐廳亦會因季節或節日推出期間限定，聖誕節就推出過牛肝菌菇漢堡排、鮮貝白湯漢堡排等特別口味。

山本漢堡扒

辛味明太子漢堡扒

澱粉控福音 白米「免費無限續添」

食日本漢堡扒，最重要的一環怎能少了「最佳拍檔」米飯。山本漢堡將同步引進日本當期最優質的白，並跟挽肉と米一樣，提供無限續添服務，食客可以自由配搭份量。「山本漢堡」香港首店將於2月上旬正式開幕，更在早上8點就營業，如果想食漢堡扒做早餐也不是問題！

比起挽肉と米，山本漢堡明顯更休閒。

山本漢堡香港店

預計開業日期： 2月上旬

地址： 將軍澳唐賢街9號PopCorn 1期1樓F23號舖（地圖按此）

電話：3154-6800

營業時間：08:00am-10:00pm

