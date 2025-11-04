捐公仔｜青少年中心推「收養公仔計劃2.0」！幫公仔尋找領養人延續愛

香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心繼年頭推出「收養公仔計劃」，獲得不少大人小朋友熱心捐贈，大部分公仔都成功找到新家！有見及此，中心推出「收養公仔計劃2.0」，讓大家整理想捐出的公仔，為公仔尋找「領養人」！

香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心現正舉行「收養公仔計劃2.0」。（圖片授權：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心）

位於葵涌石籬的香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心現正舉行「收養公仔計劃2.0」，由即日起至11月8日，大家需於事前WhatsApp：93480784，把公仔相片分享給中心職員，確保公仔狀態合符收養條件，待中心確認後便可捐出公仔。

注：如太多善長捐出公仔，中心或因空間有限暫停活動，詳情請閱覽中心的 IG/ Threads 公布。

想捐贈的公仔需符合以下條件：

1. 事前WhatsApp：93480784，把公仔相片分享給中心職員，確保公仔狀態合符收養條件

2. 確保公仔乾淨且無損壞，最好能清洗後再捐贈

3. 公仔無破損或污漬

4. 公仔無異味或發霉跡象

5. 公仔9成新

6. 中心暫只接收「毛絨」公仔，不接收人偶（如Barbie）、塑膠公仔及咕臣

7. 公仔尺寸：50cm X 50cm內

捐贈受惠對象為社區內之兒童或青少年，如家長想為社區出一分力、同時教育子女學會分享，就要把握機會了！

不少熱心人士捐出公仔。（圖片授權：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心）

中心會把收集的公仔放於夾公仔機內免費供小朋友及青少年夾取。（圖片授權：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心）

大家記得於辦公時間內（星期一至六）才將公仔捐贈至中心。（圖片授權：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心）

小朋友是時候為公仔找個新的「領養人」！（圖片授權：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心）

中心位於葵涌石籬(一)邨石俊樓。（圖片授權：香港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心）

港遊樂場協會賽馬會上葵涌青少年綜合服務中心

地址：新界葵涌石籬(一)邨石俊樓高座地下一號

時間：星期一至五14:00-22:00，星期六10:00-22:00

日期：即日至11月8日

查詢：Threads（中心目前因技術性問題看不到IG DM，大家可WhatsApp/ Threads DM）

電話：2424 3043/ 93480784（可WhatsApp）

