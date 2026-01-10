捐家電被指呃人 宏福苑災民家屬揚言報《東張》 Tyson Yoshi改與救世軍合作賑災

宏福苑大火受災家庭眾多，不少藝人都伸手援手，當中包括Tyson Yoshi，他曾就此宣布捐出100萬元家電產品，但有災民家屬於早前表示未能取得需要的電器而私訊Tyson表達不滿，而且更揚言要報《東張》求公道。

該名家屬私訊Tyson，表示自己的婆婆需要抽濕機、空氣清新機同微波爐，但Tyson安排了同事Winnie處理捐贈家電事宜，起初得不到回應，及後多番聯絡，卻發現未能得到自己想要的。Tyson將有關內容截圖並在社交媒體出story，可見內容寫著：「我真係不吐不快，你哋出個post 又話幫啲災民一啲電器用品。我同你哋講完跟住你叫我聯絡 Winnie，跟住 Winnie email我問我要咩電器，跟住我答咗佢，跟住就冇覆過我啦，跟住我打電話俾佢就話你哋只係捐咗一啲廚房用品，話冇我哋需要嘅電器。咁你即係開頭個post就呃人啦，將我哋啲災民踢嚟踢去，跟住問咗成個月，最後乜都冇得個吉，你哋就開post話晒俾人哋聽捐咗咁多嘢，但係根本就將我哋踢嚟踢去問咗咁耐都係冇嘅。如果你唔回覆我嘅話，咁我就將整件事報上東張西望，等大家公眾評論一下。」

由於這位家屬的私訊，Tyson特地截圖出story，並在截圖下寫到：「資源有限，我同團隊其實都係想可以最大化咁樣幫助到最多嘅人⋯有啲朋友攞唔到佢哋嘅嘢，我真係好抱歉，但係真係要情緒勒索同埋要挾咩？」

Tyson隨後再出另一個story，表示會將捐出100萬元的家電，用在其他地方，寫道：「個人能力有限，但一直希望在能力所及之下，盡量幫助更多有需要的人。因此，在今次支援行動中，團隊最終決定與救世軍合作，並將一百萬善款集中用於一個能夠惠及最多災民的方案。」Tyson解釋因想惠及更多災民，所以電器項目種類有限。「我們理解部份求助者對某些產品的需求，但在資源需作集中安排的情況下，並以惠及最多有需要的人為考量，部分電器項目實在未能納入支援範圍，亦對未能一一回應感到遺憾。」

Tyson希望大家能在理性及互相尊重的方式下溝通，並讓受影響人士得到最大的幫助。「對於溝通過程中出現的不同情緒與感受，我們表示理解，也希望彼此能以理性、互相尊重的方式交流。這亦是我們一直所期望的。懇請大家理解相關安排，並感謝大家一直以來的關心與體諒。」至於與救世軍將如何合作，Tyson則未有在story中提及。