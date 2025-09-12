捐骨髓猶如「加長版捐血」 簡單舉動拯救一位年青人的生命！

康復者阿烊(左一) 及骨髓捐贈者浩文(右一)曾用書信溝通，今次他們首次親身見面，兩位都表示感覺非常奇妙，也十分珍惜今次見面的機會！（醫管局圖片）

撰文：醫院管理局

「我可唔可以擁抱一下佢哋？我十年前叫佢哋做嘅野做到了！」骨髓捐贈者浩文跟白血病康復者阿烊日前首次在香港紅十字會輸血服務中心（中心）總部見面時說。

阿烊在24歲時，因傷風感冒引致呼吸困難到急症室求醫，其後被診斷患上急性白血病，即「血癌」。從此，他走上一條與其他青年人不一樣的路——當別人在為事業打拼、拍拖結婚時，自己則要頻繁進出醫院接受治療。當時，他曾和親人進行造血幹細胞（又稱骨髓）配對，看能否從親屬中找到合適的捐贈者，可惜最終未能吻合。其後，中心為阿烊在香港骨髓捐贈者資料庫尋找無血緣捐贈者的幫助，幸運地在兩個月後，阿烊成功與捐贈者浩文配對，進行造血幹細胞移植！

事隔十年，這對有緣人終於首次會面。浩文表憶述：「在捐贈的前一晚，我請求自己身體內的朋友仔（造血幹細胞）幫幫手，幫助病人盡快康復。」見面一刻，他為阿烊得到「新」的生命而感到高興，同時也非常欣慰看到阿烊身體很健康，氣色十分好。

浩文擁抱阿烊，感謝曾在自己身體內的「朋友仔（造血幹細胞）」幫助到阿烊，阿烊亦非常感謝浩文捐出自己的「朋友仔」！（醫管局圖片）

捐贈造血幹細胞方法有二

大眾一般理解的「捐骨髓」，就是捐贈造血幹細胞，當中可以分為兩種捐贈方法。方法一是骨髓採集，這是一項在全身麻醉下進行的外科手術，亦是一般人理解的傳統方法。方法二是周邊血幹細胞捐贈，這是一種非手術程序，透過血液分離機收集造血幹細胞。在捐贈前三至四天起，捐贈者需每天到捐血站，接受手臂或腹部的皮下注射白血球生長激素 (GCSF)。而在捐贈前一天，中心會為捐贈者抽取血液樣本以檢驗造血幹細胞數量。捐贈當日，捐贈過程類似於一般捐血，需時約三至四小時。當年，浩文就是採用捐贈周邊血幹細胞的方式。

浩文坦言，自己從未想過原來捐贈周邊血幹細胞的過程如此簡單，就像「加長版的捐血」，絕非以往聯想的大手術。佢形容整件事情非常夢幻，有時回想起亦覺得未有真實感，原來一件這麼簡易的事情就可以令到一位病人得到新的生命。

現時的阿烊積極投入各類型運動賽事，閒時也愛到不同國家四處遊歷。（醫管局圖片）

阿烊接受骨髓移植手術至今近10年，醫生說阿烊除了因為永久性排斥令眼睛淚水分泌不足需要使用眼藥水外，他已能如一般正常人生活。阿烊現時任職全職廚師，閒時愛駕駛電單車四處遊歷，亦積極參與各項運動賽事，生活與正常人並無差別。

阿烊非常感激捐贈者浩文，他和浩文齊聲呼籲市民登記成為捐贈者，令更多有需要的病人可以像自己一樣重新得到新生命。另外，阿烊在接受治療期間亦曾多次接受輸血，故亦向多年來多位捐血英雄表達謝意。