捲入台網紅謝侑芯命案遭押數日 歌手黃明志獲保釋

（法新社吉隆坡13日電） 馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭到警方扣留數日，大馬當地媒體今天指出，黃明志下午已經獲得保釋。

今天下午3時50分左右，可以看到載著黃明志的一台車輛離開吉隆坡金馬警區總部。

大馬警方10月22日接獲報案，指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似含有毒品的藥丸而被逮捕；針對擁毒和濫用毒品指控，黃明志否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。

廣告 廣告

馬來西亞警方本月5日表示，獲法院批准扣留黃明志6天以利偵辦案件，後又延長3天，累計9天。

大馬媒體昨天報導，檢方指出暫無證據顯示黃明志涉入網紅謝侑芯命案，因此他於今天扣留期滿後暫時獲釋。

不過若日後出現新證據，檢方仍可依法對黃明志採取法律行動。