捲入委內瑞拉與美國政治風暴 千里達漁民不敢出海

（法新社千里達及托巴哥共和國30日電） 距委內瑞拉不遠的千里達及托巴哥共和國，近日深陷美國部署軍艦引發的政治風暴中心。當地漁民夾在美國與委內瑞拉之間，擔心一旦情勢升高，恐遭無端波及。

一邊是委內瑞拉軍方針對美方「挑釁」而加強軍備，另一邊則是美軍在千里達協助下對疑似運毒船發動攻擊，使得出海捕魚為生的漁民告訴法新社，他們這陣子都盡量保持低調。

在千里達島西南端的西德羅斯村（Cedros），一群漁民躺在海邊的吊床上閒聊，他們的漁船停靠在岸邊，沒有出海作業。

這些漁民望向約10多公里外的委內瑞拉海岸，討論著他們進退兩難的處境。

打著赤腳、身穿短褲的穆迪（Kendrick Moodee）說，最近他和同伴「更加謹慎」，因為委內瑞拉海岸防衛隊近日氣氛「有點緊繃」。

58歲的穆迪說，委內瑞拉當局最近加強對其海域的管制，以往千里達及托巴哥的漁船可自由進出捕魚，如今則被嚴格限制。

多名西德羅斯漁民表示，他們的船隻近日多次遭委內瑞拉巡邏艇暴力驅離，甚至傳出毆打與勒索事件，導致捕魚作業範圍受限、漁獲與收入大減。

過去幾週，美國在加勒比海與太平洋的打擊行動擊沉多艘被指運毒的船隻，造成至少62人喪生。但罹難者家屬與部分國家政府指出，當中有些人只是出海捕魚的漁民。

美國總統川普本月稍早讚揚這項行動成功，他說：「我們的執行力太強，以至於海上幾乎沒有船舶，連漁船都不敢出海了。」

一位要求匿名的駐千里達西方外交官表示，美國與委內瑞拉之間的外交僵局導致「人人都被懷疑，連普通漁民也不例外」。

他指出，那些出海捕魚的漁民無端遭波及，連正常的經濟活動也因此受阻。