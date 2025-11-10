爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食+香港購買優惠（附網購連結）

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

近日不少食客在社交平台上熱議一款造型可愛、口感彈牙的新興意粉，「卷卷意粉」坊間又叫「QQ麵」，其實學名是 Fusilli Lunghi Bucati，是一款意大利長條螺旋通心粉，中空捲曲而且掛汁力強，咬落口感特別彈牙又紮實。這款意粉不但打卡一流，而且百搭不同醬汁，最近更成為不少餐廳的招牌新寵，以下為大家精選5間有供應「卷卷意粉」的餐廳，即睇有沒有未試過的口味！

1.Sofi Pasta Co.

位於上環的Sofi Pasta Co.以新鮮自製意粉聞名，早前趁住「卷卷意粉」熱潮，特別於今年2月推出全新口味「黑松露蘑菇卷卷麵」，混合三種菇類（大啡菇、啡蘑菇、白蘑菇）炒香，再加入兩款意大利入口松露醬，最後再刨上大量芝士。每條「卷卷意粉」都掛滿松露醬，al dente口感配上濃郁香氣，一試難忘。

黑松露蘑菇捲捲麵

2.Angelini

如果想要一場視覺與味覺並重的用餐體驗，不妨試試九龍香格里拉酒店內的Angelini。這裡推出的「黑松露芝士巨輪捲捲意粉」，由主廚親自推着餐車到你桌邊即席烹調，將「捲捲意粉」拌入大車輪芝士中拌勻，再淋上香濃松露醬，濃香撲鼻！現場製作過程打卡感十足，加上酒店級水準服務與精緻擺盤，無論情侶約會或慶祝節日都非常適合！

黑松露芝士巨輪捲捲意粉

3.Parallel

位於觀塘的Parallel，以半自助形式運作，自助區供應海蝦、青口、翡翠螺、煙三文魚等多款冷盤，性價比極高！而且主菜有供應「捲捲意粉」，最特別的是竟然是綠茶口味！彈牙的「捲捲意粉」配上綠茶味道清香微甜，意外地與忌廉醬汁非常夾，愛試新口味的朋友一定不能錯過！

綠茶忌廉捲捲意粉

4.Black Coffee

位於旺角的Black Coffee最近新推出fusion菜式「口水雞配忌廉捲捲意粉」，中式麻辣與西式濃醬的創新搭配，引來不少食客朝聖。捲捲意粉吸滿忌廉汁，滑口之餘不失彈性，配上香辣微麻的口水雞，整體層次豐富，如果是重口味愛好者，絕對值得一試！

口水雞配忌廉捲捲意粉

5.Pasta Craft

如果想食「捲捲意粉」但不想花大錢？九龍城廣場的Pasta Craft就是平民之選。明太子捲捲意粉份量十足，捲捲意粉夠彈牙又夠掛汁，明太子忌廉醬濃郁不膩，價錢亦相當親民。

明太子捲捲意粉

圖片來源：Threads@do.not.speak.while.eating、Threads@athena.lny、Threads@foodiemaggiekei、Threads@sa_foodieadventure

