捷克副議長對 Tesla FSD 表示期待，呼籲運輸委員會進行審查

捷克共和國眾議院成員 Martin Kolovratník 表示，他對 Tesla 的全自動駕駛系統（FSD）感到興奮，因為有選民呼籲快速批准這一先進的安全系統。這位來自 ANO 政黨的立法者在社交媒體平台 X 上分享了他的看法。他在帖文中提到，自己的聯盟正在努力廢除2027年起對電動車和插電式混合動力車的高速公路通行費豁免。Kolovratník 指出，時代已經改變，電動車不再是邊緣技術，而是全面融入運營的一部分。他強調，使用高速公路網絡的人應遵循與其他人相同的規則，這是公平的基礎。

他在社交媒體上寫道：「這不是關於意識形態，而是關於平等條件。因此，我們在新聯盟中明確同意：對電動車和插電式混合動力車的豁免將於2027年結束。這一決定是可以預見的、可以理解的，並且經濟上合理。」討論轉向 Tesla 的 FSD 時，一位名為 @robotinreallife 的用戶在 X 上回覆說，結束電動車的高速公路豁免並不是最重要的問題。他提到：「我很高興支付高速公路費用，但我對一個更根本的問題有疑問：荷蘭將於2026年2月批准 Tesla FSD 的運行，這項技術已被證明可以減少事故。

捷克共和國可以立即承認這一認證。您打算支持這一步，以免不必要地拖延嗎？」Kolovratník 隨即回應，表達了他對 FSD 即將推出的興奮。他表示：「我知道這一點。我喜歡這個，並且覺得這很有趣。一旦我們成立了委員會和小組，我們將立即在運輸方面開展討論。謝謝您的提示，我會提交報告。」Kolovratník 對 FSD 的支持暗示著該系統在捷克即將順利推廣。隨著荷蘭可能在2026年初批准 FSD（監督模式），Kolovratník 的承諾可能會加速跨境認證，顯著提升 FSD 進入歐洲市場的速度。

Tesla 的創新在於不斷推進自動駕駛技術，這不僅提升了行車安全性，還可能改變人們的出行方式。隨著 FSD 在捷克共和國的推廣，Tesla 有望在全球電動車市場中繼續保持領先地位，並推動行業的持續發展。

