捷克南部列車相撞42傷

俄羅斯襲烏克蘭西部城市 至少25死包括3兒童
（法新社烏克蘭特諾皮爾19日電） 俄羅斯今天對烏克蘭西部發動空襲，炸毀一棟公寓大樓的頂層，造成至少25人死亡，其中包括3名兒童。國家緊急服務部表示，這起攻擊造成包括3名兒童在內的25人死亡，另有92人受傷，包括18名兒童。法新社 ・ 8 小時前
日本大分縣住宅區大火仍未撲滅 當局發現一人心臟驟停
日本大分縣大分市一個住宅區昨日下午約5時發生的大火，至今仍未撲滅，當局指一名76歲居民下落不明。當地傳媒報道，當局在大火現場發現一名男子心臟驟停，暫時未知身份。大分縣當局表示，火勢波及170多座建築物，周邊森林也受到波及，截至昨晚約11時，已有115個家庭共175人被疏散到避難場所。日本陸上自衛隊應大分縣的請求，今日派出直升機協助滅火。(ST)infocast ・ 1 天前
日本大分市火災逾170棟建築物起火 一名老翁失蹤
日本大分市發生大規模火災，超過170棟建築物起火，燃燒超過半日仍未救熄，一名76歲老翁失蹤。大分縣政府將175名居民撤離到社區活動中心。大火在昨日下午近6時發生，大分市佐賀關地區的民眾報案指寓所起火，之後火勢蔓延到附近的多間住宅和山林，燒毀面積估計近4.9萬平方米。火勢甚至飄洋過海，距離火場1.4公里外的無人島也起火。陸上自衛隊出動UH-1直升機協助救火。(ST)infocast ・ 1 天前
上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷留醫2日不治（更新）
【19/11更新】67歲姓盧老翁燒傷送院搶救，據了解，他上身、面部、手臂共百分之45燒傷，二級燒傷。他留醫2日後，於昨日（18日）清晨5時58分惜告不治。據了解，死者與胞弟同住，胞弟盧先生事後接受傳媒訪問時表示，曾用水喉救火但不果，不清楚火警原因。初步相信電箱短路引致火警。am730 ・ 1 天前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中《古惑仔》系列「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢《古惑仔》系列後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 5 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 12 小時前
阿摩廉：班主一番話令曼聯轉勢
【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。now.com 體育 ・ 7 小時前
屯門容龍居四房套連車位6球沽 呎價6千創新低 平過居屋！
二手市場交投轉旺，有業主減價加速去貨。屯門容龍居一伙四房套，近期以618萬元連車位沽出，呎價僅6,371元，創屋苑近九年新低，平過同區居屋。更多消息：上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋居屋王呎價破萬貴過藍籌屋苑！凱樂苑一房綠表價428萬 逆市升7成上述單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，採四房三浴室間隔，早前叫價660萬元連車位放盤，獲用家議價42萬後以618萬元連車位承接，呎價6,371元。據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入單位，持貨28年，賬面獲利36萬元，期內升值6%。參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的成交呎價較同區居屋更低。容龍居位於小欖青霞里9號，由隆豐國際發展，於1991年11月開始落成，由4座樓宇組成，共有192個單位。根據28Hse網站資料，容龍居目前共7個4房放盤，叫價由660萬至760萬元。 延伸閱讀: 龍門居 容龍居 凱樂苑 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 6 小時前