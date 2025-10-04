捷克國會大選 富豪前總理政黨得票居冠

2025年的鞋櫃裡，如果還沒有一雙樂福波鞋（Sneaker Loafer），你可能已經落後了半個時尚圈。這個結合樂福鞋優雅外型與波鞋舒適機能的「混血鞋款」，從2024年初開始默默發酵，到現在已經成為各大品牌爭相推出的當紅炸子雞。更讓人興奮的是，BLACKPINK 的 ROSÉ 和 Jennie 都穿著不同款式的樂福波鞋，她們的親身示範讓這股熱潮徹底爆發。從 New Balance、HOKA 到 MIZUNO，幾乎每個運動品牌都交出自己的款式，而每一對新款推出後都迅速售罄，證明這絕對不只是曇花一現的潮流。

Yahoo Style HK ・ 1 天前