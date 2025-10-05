從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
捷克富豪前總理巴比斯啟動組閣協商 承諾忠心挺歐
（法新社布拉格5日電） 捷克億萬富豪前總理巴比斯所屬政黨在這次國會大選中拿下最多選票，今天他與總統帕維爾會面以展開新政府組閣協商後，承諾自己會忠心支持歐盟。
最終開票結果顯示，巴比斯（Andrej Babis）所屬的「不滿公民行動黨」（ANO）在3日、4日兩天的投票中獲得34.5%選票，囊括200個國會席次中的80席。
巴比斯表示，他將尋求極右派「自由及直接民主黨」（SPD）及右翼政黨「汽車黨」（Motorists）的支持。自由及直接民主黨得票率7.8%，拿下15個席次；汽車黨得票率6.8%，拿下13席。
巴比斯自詡為「川普主義者」，他以增加社會福利和終止軍援烏克蘭作為競選主軸，吸引選民青睞，這令部分專家擔心巴比斯若主政，捷克可能會變得像斯洛伐克、匈牙利等特立獨行的歐盟國家。
巴比斯今天上午與總統帕維爾（Petr Pavel）會談後告訴媒體記者：「我們討論了選舉結果，以及捷克在北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的形象。我不斷看到負面消息…而我認為這並不公平。」捷克擁有1090萬人口，是歐盟與北約成員國。
現年71歲、出生於斯洛伐克的巴比斯強調，他的立場是支持歐盟，而且希望「歐洲（聯盟）運作順利」。
不過就在投票日前一天，巴比斯說，捷克對烏克蘭的援助應透過歐盟進行，而非採取到目前為止的直接援助方式。
他說：「我們每年把25億歐元的預算送往布魯塞爾（指歐盟當局），而布魯塞爾當然在援助烏克蘭，新預算草案中也為烏克蘭編列了大量資金。所以我覺得我們已經盡了力。」
被烏克蘭記者問及是否支持烏克蘭加入歐盟時，巴比斯回答，烏克蘭「還沒準備好加入歐盟」，並補充道，「我們得先結束（俄烏）戰爭」。
即將卸任的總理費亞拉（Petr Fiala）領導的「一起」（Together）聯盟本次選舉得票率23.4%，拿下52席。費亞拉堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯自2022年起的入侵行動。
新一屆國會成員還包括贏得11.2%選票和22席的「市長與獨立人士黨」（STAN），以及拿下9%選票和18席的「海盜黨」（Pirate Party）。
巴比斯也承諾，將檢討由費亞拉政府發起、捷克主導的國際對烏克蘭提供砲彈行動，並稱如有必要「會跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論此事」。
