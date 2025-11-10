鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
捷克政權更替 將卸任外長示警新政府恐減少援烏
（法新社哥倫比亞聖馬塔9日電） 捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）今天說，歐洲如果要阻止俄羅斯對烏克蘭戰爭，並確保自身安全，就必須投資烏克蘭防務。
自2022年俄羅斯入侵以來，布拉格中間偏右政府一直是基輔堅定的盟友。
隨著自稱「川普主義者」億萬富豪巴比斯（Andrej Babis）上月勝選，卸任政府擔憂政策可能出現變化，捷克對烏克蘭提供數十萬發彈藥的計畫或將終止。
利帕夫斯基在哥倫比亞聖馬塔（Santa Marta）舉行的歐盟與拉美及加海國家共同體（CELAC）峰會場邊受訪時對法新社表示：「我們知道，如果想要阻止俄羅斯，我們就必須付出代價。」
即將卸任外長、未來將擔任在野黨國會議員的利帕夫斯基還說，巴比斯及其盟友「正在談論停止或限制彈藥援助計畫」。
巴比斯曾於2017年至2021年擔任總理，這次大選未能獲得多數支持，意味著他將必須與極右及疑歐黨派協商組閣。
巴比斯若重新執政，捷克可能會與拒絕對烏克蘭提供軍事援助或制裁俄羅斯的匈牙利、斯洛伐克等國立場一致。
利帕夫斯基表示，他預期巴比斯政府不會退出北約，因為「北約是我們最終的安全保障，並協助我們規劃國防事務。」
利帕夫斯基警告，俄羅斯依舊將捷克這個前蘇聯衛星國視為「某種可影響並掠奪資源的領土。」
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 1 天前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 4 小時前
緬甸軍方將拆除近150棟詐騙園區建築 含健身房、水療和卡拉OK
（法新社仰光9日電） 緬甸軍方今天表示，將拆除境內網路詐騙園區內近150棟建築物，包括健身房、水療中心和卡拉OK娛樂場所。緬甸環球新光報（The Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍方指出，軍方在突襲行動中發現148棟建築，包括多棟宿舍、4層樓醫院和兩層樓卡拉OK大樓。法新社 ・ 17 小時前
美國參議院通過撥款法案 政府有望結束停擺
美國參議院以60票贊成、40票反對獲得通過一項撥款法案，使美國政府距離結束歷史上持續時間最長的停擺更近一步。AASTOCKS ・ 2 小時前
英國向丹麥取經，意欲嚴改移民制度
PA Media在法國北部格拉沃利訥附近，一艘小船上載著一些被認為是移民的人。 BBC獲悉，英國內政大臣預計本月稍後宣布對移民與庇護制度進行重大改革。 馬曼婷（Shabana Mahmood，沙巴娜·馬穆德）將以丹麥制度為藍本，該制度被視為歐洲最嚴格之一。 據了解，官員已研究丹麥在家庭團聚上的更嚴格規定，以及將大部分難民僅限於提供臨時居留權的做法。 馬曼婷希望減少吸引移民來英的誘因，同時加快遣返無合法居留權者。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
據報美民主黨擬同意撥款協議 聯邦政府停擺或接近尾聲
美國聯邦政府停擺接近結束，外媒報道，美國參議院預計將通過一項協議，並且已獲得足夠多的民主黨參議員支持，並且超過60票的最低門檻。如果獲得通過，該協議還需經眾議院批准。AASTOCKS ・ 6 小時前
特朗普：離政府結束停擺已經很近了
在美國聯邦政府停擺 40 天之際，美國總統特朗普周日（9 日）晚間在返回白宮時表示：「看起來我們離結束停擺已經很近了。」鉅亨網 ・ 6 小時前
金缸經｜人均GDP達到中等發達國家水平如何做到？
習主席在中共二十大會議報告中稱，2035年的目標是人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平。一家大家以為很權威很有公信力的媒體報道時，寫上了「雖然中等發達國家收入水平沒有清晰的定義，但瑞銀和麥格理的經濟學家表示，這意味着在到2035年的15年間，GDP和人均收入增加一倍。他們說，這就要求在此期間GDP年均增長率在4.7%左右，這一點很難實現。」BossMind ・ 2 天前
內地停出口管制 鎵鍺等恢復輸美
中美關係有回暖跡象，國家商務部發公告宣布，即日起暫停實施對美國兩用物項出口管制的部分措施，恢復容許鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項出口到美國，但仍然禁止對美國軍事用戶或作軍事用途出口，措施為期約一年，直至明年11月27日。商務部去年12月發布加強相關兩用物項對美國的出口管制，以維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務。信報財經新聞 ・ 11 小時前
荷蘭稱中方同意恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品
荷蘭首相施霍夫接受《彭博》訪問時表示,中方已經同意,恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品。歐盟貿易專員謝夫喬維奇在社交平台表示,歡迎中國決定對符合條件的相關晶片出口予以豁免。他又說,與中國和荷蘭當局的密切外交接觸仍然繼續。在北京,商務部昨日回應有關安世半導體的提問時表示,中方已經同意荷蘭經濟部派員來華磋商,又說荷蘭應採取實際行動,從源頭恢復全球半導體供應鏈穩定。 (BC)infocast ・ 23 小時前
習近平指示廣東支持港澳更好融入國家發展大局
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平,昨天與今天在廣東考察。習近平指出,廣東要發揮主力軍和火車頭作用,支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。習近平表示,建設粵港澳大灣區,對廣東來說既是重大責任,也是難得的發展機遇。要著力深化粵港澳合作,加強科技創新合作和基礎設施互聯互通,推進規則機制「軟連通」,加強立法、執法、司法各環節全流程協作,建設宜居宜業宜遊優質生活圈。 (BC)infocast ・ 1 天前
高市早苗削弱財政整頓承諾以刺激經濟 不排除降低消費稅
日本首相高市早苗暗示將削弱過往日本政府對財政整頓的承諾，表示將制定一項持續數年的新財政目標，讓政府開支有更大的靈活性，同時更不排除未來降低消費稅的可能性。 她表示，政府將確保市場對日本財政可持續性的信心仍然維持，不過除非政府促進投資，否則經濟就不會增長。 根據《路透》報道，日本政府在經濟刺激方案草案中，將敦促日本央行與政府合作，共同刺激需求，強調貨幣政策的方針必須能夠實現強勁的經濟增長及物價穩定。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
敘利亞總統夏拉抵達美國 首訪華府將會川普
（法新社華盛頓8日電） 敘利亞國家通訊社報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）今天抵達美國進行歷史性訪問。夏拉此行10日將前往白宮會見美國總統川普，分析家指出，這是敘利亞1946年獨立以來，總統首次訪問華府。法新社 ・ 1 天前
烏克蘭針對多名俄羅斯政府官員及機構採取制裁措施
烏克蘭總統澤連斯基簽署新的制裁決定，針對多名俄羅斯政府官員及機構採取制裁措施。烏克蘭呼籲國際社會擴大對俄羅斯的壓力，制裁所有資助戰爭及傳播虛假資訊的個人和機構。央視新聞報道，烏方指本輪烏克蘭制裁名單包括參與掠奪被佔烏克蘭地區的俄羅斯政府成員、俄羅斯軍事情報部門人員等。烏方亦計劃對俄羅斯境內從事戰爭宣傳及為侵略辯護的出版機構，採取進一步措施。較早時，俄羅斯外長拉夫羅夫接受通訊社訪問時表示，美國在試圖說服澤連斯基不要妨礙解決烏克蘭問題時，似乎遇到困難。拉夫羅夫強調，莫斯科並未放棄原則立場，即是俄羅斯的領土完整，以及克里米亞、頓巴斯與俄羅斯新居民的選擇，是不容置疑。(BC)infocast ・ 8 小時前
巴斯宣誓就職玻利維亞總統 聚焦經濟困境及對美外交關係
（法新社拉巴斯8日電） 親商保守派的巴斯（Rodrigo Paz）今天宣誓就任玻利維亞總統，結束該國近20年的社會主義統治，並接手嚴峻的經濟困境。58歲的巴斯贏得上個月的總統決選，今天在就職演說中強調，玻利維亞如今將有所變革、對世界開放。法新社 ・ 1 天前
中方就歐洲議會允許蕭美琴等人進入大樓向歐方提出嚴正交涉
中國駐歐盟使團表示,歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉,允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓,出席反華組織「對華政策跨國議會聯盟」年會並進行「台獨」分裂活動,中方表示強烈憤慨、堅决反對,已向歐方提出嚴正交涉,指做法嚴重損害中方核心利益,嚴重違反一個中國原則,嚴重干涉中國內政,嚴重衝擊中歐政治互信。中國駐歐盟使團強調,台灣問題事關中國主權和領土完整,是中國核心利益中的核心,是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則,也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則,停止為「台獨」行徑撑腰張目,停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號,採取切實措施消除惡劣影響,以實際行動尊重支持中方核心利益,維護中歐關係大局。 (BC)infocast ・ 1 天前
愛爾蘭足總通過表決 籲歐洲足總禁止以色列參賽
（法新社都柏林8日電） 為著巴勒斯坦問題，愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事。愛爾蘭足總在聲明中表示，他們將向「歐足總執行委員會提交正式動議，要求立即暫停以色列足總（IFA）參加歐足總各項賽事的資格」。法新社 ・ 1 天前
內鬥、政策停頓、民調下滑 梅爾茨上台半年危機湧現
這位保守派政治人物以振興停滯的經濟、整頓疲弱的軍隊與強化移民政策為競選主軸。梅爾茨同黨議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）告訴法新社：「顯然，許多民眾對政府目前的施政不滿或失望。」法新社 ・ 1 天前
撥款法案參院闖關成功！美史上最長停擺結束 那指期飆1.23% 全球市場牛市能持續多久？
美國參議院周日 (9 日) 晚間就結束政府停擺邁出關鍵一步，一項旨在重啟聯邦政府運作的撥款法案在程序性投票中以 60 票贊成、40 票反對的結果通過，打破了兩黨持續 40 天的僵局。部分溫和派民主黨人在此次投票中倒戈，為法案推進提供了關鍵支持。該法案目前僅須完成最終表決，並獲眾議院批鉅亨網 ・ 2 小時前
土耳其對內塔尼亞胡等發拘捕令 指控種族滅絕
土耳其伊斯坦布爾首席檢察官辦公室向以色列總理內塔尼亞胡等37人簽發拘捕令,指控他們涉嫌在加沙犯下種族滅絕和反人類罪行。被列入拘捕令名單的除了內塔尼亞胡,還包括以色列國防部長卡茨、國家安全部長本格維爾、以軍參謀長扎米爾等。聲明說,他們被指控在加沙及針對全球堅韌船隊的行動中,系統性侵犯人權,行為構成種族滅絕和反人類罪行。聲明指出,以色列在加沙的軍事行動造成大量人員死亡,並導致嚴重的基礎設施破壞和人道主義危機。 (BC)infocast ・ 1 天前