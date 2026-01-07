掃地機都成「變形金剛」？Dreame 新品識爬梯又識伸手執嘢｜CES 2026

掃地機都成「變形金剛」？Dreame 新品識爬梯又識伸手執嘢

內地家電品牌 Dreame（追覓科技） 再次現身 CES，一口氣展出兩款話題十足的掃地機器人 —— 能夠爬梯的 Cyber X 原型機，以及正式升級量產、配備機械手臂的 Cyber 10 Ultra。兩款產品其實早在去年 德國柏林 IFA 展上已有預覽亮相，今次於 CES 登場，形態則更趨完善。

Cyber X 會行樓梯，似迷你清潔坦克

造型奇異的 Cyber X 無疑是全場焦點，這款掃地機器人以爬梯功能見長，機身配備成對「長腿」，裝上橡膠履帶，令它可自主上下多層樓層。官方表示，Cyber X 能攀爬高達 25cm 的階梯，以及應付 42 度斜坡，無論直梯或彎梯都無難度，全程僅需 27 秒。

在 CES 現場，Cyber X 示範了上下樓梯的動作。不過，它並非真的用「腳」逐級行上，而是橫向移動履帶，有點像縮小版清潔坦克。更特別的是，吸塵主機可以與爬梯裝置分離。主機可像「乘車」一樣停入大型底座，由 Cyber X 攜帶至上層。雖然無法真正清潔樓梯，但已解決多層住宅吸塵機無法跨層的難題。

Dreame Cyber X

Cyber X 亦設有內置水箱支援拖地，採用雷射導航系統避障，並加入電子煞車防止停電時滑動。Dreame 強調 Cyber X 目前仍屬研究原型，暫未有量產時程。不過，Dreame 一向以先展示技術再推出實際產品見稱。去年展示的機械手臂原型掃地機，如今已接近開賣。

Dreame Cyber 10 Ultra

Cyber 10 Ultra 擁機械手臂，可拾物兼換刷頭

這款 Cyber 10 Ultra 在幾個月前的 IFA 上亦有展出，它的最大賣點就是頂部設有可伸縮機械手臂，末端裝配爪形夾具，能夾起重達 500g 的物件，遠比另一品牌 Roborock 的類似產品更強。現場示範中，Cyber 10 Ultra 成功用機械手夾起細小塑膠球並放入籃子。雖未見更複雜操作，但 Dreame 表示，其手臂能從底座取出刷頭、吸嘴等不同清潔附件，變身成為靈活「清潔助手」，進一步延伸打掃範圍。

Cyber 10 Ultra

同樣具備拖地功能的 Cyber 10 Ultra，可攀越約 6cm 的階差。雖然無法像 Cyber X 般爬梯，但作為即將發售的產品，其功能已相當全面。官方指目標在 2026 年 8 月推出，售價約 1,799 歐元。

