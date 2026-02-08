消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
排骨食譜│乾蒸排骨 咁樣整更有風味
蒸排骨本身已經很下飯，順德的乾蒸做法的乾蒸排骨的焦香風味更是在一般蒸排骨之上，即睇Yahoo食譜：
蒸排骨本身已經很下飯，順德的乾蒸做法的乾蒸排骨的焦香風味更是在一般蒸排骨之上。乾蒸排骨時用少量水份蒸開有蒸氣，然後便乾蒸，所以汁料也會收較乾身，香味更濃。但乾蒸做法較傷鑊，所以用較厚實的鑊來做比較好，如果不想太傷鑊，可以在後段再加一點點水，焦香效果雖然沒全乾蒸香，但家庭不會常換鑊，這是較保鑊的做法，即睇如何製作乾蒸排骨：
乾蒸排骨（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
肉排300克
薯仔1個
蒜頭4瓣
薑2片
辣椒仔1隻
大葱1/4條
葱2條
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
蠔油1湯匙
米酒1湯匙
生抽1湯匙
老抽1茶匙
粟粉2湯匙
油2茶匙
做法
文、攝：謝翠玲
電動車起火車門打不開 司機需砸碎車窗救人
【on.cc東網專訊】內地近日流傳影片，顯示一輛電動車與貨車碰撞後起火，後座車門無法打開，造成1人死亡，3人受傷。涉事的是東風奕派007電動車，東風奕派上周四（5日）證實事發於去年3月，調查認定是電動車與貨車高速碰撞後引發，但無回應「車門打不開」問題。
八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略
辦年貨又有著數！八達通宣布推出 2026 年「一嘟即發」新春獎賞，為大家的新年消費慳上加慳。由2月14日（年廿七）起，手機八達通及樂悠咭用戶只需消費滿指定金額，即有機會即時贏取高達$28回贈！同場加映美心MX、太興及大生超市等16大商戶獨家折扣，即睇內文教學，教你點樣「嘟」贏獎賞！
氣象冷知識｜消失的年三十？
【Now新聞台】不知大家有否留意到2026年的農曆除夕是年廿九，而非大家熟識的年三十。自2025年起，更會連續五年(即2025至2029年)都沒有年三十。今集「氣象冷知識」將為大家講解。 #要聞
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
新蒲崗七旬翁被誘上樓按摩 沖涼驚覺失1.9萬元金戒指
【on.cc東網專訊】今午(7日)12時27分，一名姓周(70歲)老翁，途經新蒲崗寧遠街10號時，有一名30至40歲女子上前搭訕，表示可以150港元提供按摩服務。周翁遂跟隨該名女子，登上上址一單位並進入浴室洗澡。
中環美食｜葡萄牙米芝蓮一星名廚限時3日駐店L’Atelier de Joël Robuchon！$1,280起品嚐大西洋 X 印度果阿文化交匯
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因