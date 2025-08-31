香港小姐 2025 決賽 8 大重點
排骨食譜│剝皮椒蒸排骨 排骨咁樣洗更好食
除了一般的豉汁蒸排骨，可以試試用台灣的剝皮做這道剝皮椒蒸排骨，即睇Yahoo食譜：
蒸排骨是人人都喜歡的家常菜，除了一般的豉汁蒸排骨，可以試試用台灣的醃菜剝皮辣椒加紅椒仔做這道剝皮椒蒸排骨，剝皮椒的輕微辣和香氣跟只用普通蒜頭辣椒去蒸會有不同。洗排骨時在水中加入粟粉和醋，可以把排骨洗得更軟乾淨，之後加醃料也更入味，即睇如何製作剝皮椒蒸排骨：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
剝皮椒蒸排骨（3人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
排骨350克
秀珍菇10隻
紅椒仔1隻
葱1條
剝皮椒2條
剝皮椒水3湯匙
蒜頭2瓣
山藥半條
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
蠔油1茶匙
生抽1湯匙
老抽2茶匙
紹酒1湯匙
粟粉2湯匙
油1湯匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
文、攝：謝翠玲
其他人也在看
深圳山姆超市｜必買10大新品（持續更新）超邪惡法式香蕉可麗餅/煲劇必備烤鴨四寶/健身人最愛即食雞胸肉條
深圳山姆超市熱潮未退，仍然有大批香港擁躉北上朝聖，甚至定期入貨！又難怪他們的，事關山姆超市每月定期都會有新貨上架，形成追看性，令一眾山姆粉絲有想繼續好奇、八卦的心態，加上每件貨品價格合理，即使是以「不妨一試」的心態入手都不覺得肉赤。Yahoo Travel為各位整合山姆超市最新上架貨品，涵蓋烘焙、零食、預製菜等多款品項，建議大家bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
嘉士伯獲少爺啤酒廠授港澳獨家分銷權！雙贏局面？香港精釀啤酒品牌面臨更大生存壓力
嘉士伯獲少爺啤酒廠授港澳獨家分銷權！「嘉士伯啤酒廠香港有限公司」宣布與香港高級精釀啤酒品牌「少爺啤酒廠」建立策略性合作關係。自2025年9月1日起，嘉士伯啤酒廠將全面負責少爺啤酒在香港及澳門的分銷及銷售。這消息在業界引起了軒然大波，也不讓人禁思考，在這樣的合作背景下，香港高級精釀啤酒品牌的發展之路將會如何呢？Yahoo Food ・ 17 小時前
警隊督察衝燈撞女途人重傷截肢案 判240小時社服令
【Now新聞台】一名警隊督察前年衝紅燈撞倒一名女途人，導致她嚴重受傷，需要截肢。法庭判他危駕引致他人身體受嚴重傷害罪成，判處240小時社會服務令及停牌兩年。 被告姚新燊由囚車押送到區域法院聽取判刑。他涉嫌前年6月在旺角駕駛P牌的私家車，衝紅燈撞到一架的士，導致的士失控撞倒女途人，令其身體嚴重受傷，早前判處危駕引致他人 身體受嚴重傷害罪成。暫委法官黃國輝裁決後一度明言「監禁無可避免」。辯方早前求情時，呈上警務處助理處長等人的求情信後，黃國輝在判刑時指，考慮被告初犯、沒有任何定罪紀錄，而本案案情較其他同類案件輕微，參考被告社會服務令報告後，認為判處社服令是合適。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
以為灣仔只有辦公大樓和老字號茶餐廳？WHIMSY歡樂天地今個秋天正式進駐合和商場，開設全港最大旗艦店，集懷舊街機、沉浸式VR、冰雪樂園及童趣遊戲於一身，展開一場視、聽、嗅、觸感全方位的冒險旅程，前所未有的玩樂體驗。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
《科學怪人》威尼斯影展聲勢旺 鼓掌13分鐘
[NOWnews今日新聞]已故樂壇巨星麥可傑克森的女兒芭黎絲成為第82屆威尼斯影展最新性感話題，她穿著「胸前深V快開到肚臍」的禮服，出席Netflix大片《科學怪人》首映典禮，風頭不輸給主要演員群。該...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感
過往的 Polo Shirt，常被視為「正經」、「有點老派」的衣櫥必備，甚至帶點學院風格的印象。但近年潮流興起一股懷舊熱，將這件看似平凡的單品推回時尚舞台。Yahoo Style HK ・ 52 分鐘前
甜品食譜｜可麗露 Canelé
最近去左一間5星級酒店，見到一粒都賣緊$40，其實在家自己都輕易做到架? 焗起後耐心地等，等到室溫先享用。硬脆、呈深焦糖色的外殼，一口咬開，內裏係濕潤、輕柔、軟綿的，真係好好食? 更多食譜分享: My Instagram:??? https://www.instagram.com/cookandbakelady My Facebook: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy 喜歡請比Like及Follow我既IG&FB?Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
加快重組｜傳澳新銀行擬裁員5,000人 零售部門或佔2,000人 上周曾誤發電郵預告離職日期
外媒《Capital Brief》引述消息報道，澳新銀行集團（ANZ）正在考慮裁員多達5,000人，作為集團行...BossMind ・ 12 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 17 小時前
美國據報擬接管加沙至少 10 年 200萬巴人面臨逼遷 國際救援船隊圖破以軍封鎖｜Yahoo
以巴戰爭持續接近兩年，《華盛頓郵報》報道，美國計劃在戰後，接管加沙至少 10 年。據報在重建期間，巴勒斯坦人可「自願」遷移至另一國家，或搬到加沙內受管制區域。美國白宮未回應有關報道，但和特朗普今年 2 月聲言要接管加沙的說法一致。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
陳曉華被網民爆與朱敏瀚蜜遊日本 認同遊：我同女仔朋友去旅行你哋又唔發現
日前有網民於社交平台發文，於日本街頭偶遇張振朗、楊偲泳和朱敏瀚，並與三人合照 ，照片中雖然陳曉華Hera 未有現身，不過就暗示照片由Hera拍攝，隨即被爆出Double Dating。昨晚（31日），Hera出席港姐2025決賽活動，Hera就親自回應，更承認有一同出遊。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 小時前
【惠康】至筍美食優惠 香印青提$23/盒（即日起至04/09）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有香印青提、桃、珍寶翡翠金梨、紐西蘭洋蔥、Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、金妹牌煙肉片、南美海參、御品皇急凍包點、宗家府切件泡菜(樽裝)/年糕條/年糕片同埋雀巢牛奶公司高鈣低脂/脫脂牛奶飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Ray Online｜李家超與106歲伯伯切磋「麻雀經」 笑指兩人可能是對手
政府將於下月發表新一份施政報告。行政長官李家超昨到東區視察，了解市民對新一份施政報告的意見。期間他到訪一間長者中心，並與一名106歲的伯伯大談「麻雀經」。期間李家超大贊伯伯是高手，更笑言自己可能是伯伯的對手。am730 ・ 1 天前
甜品食譜｜杏仁雪花糕
天氣開始熱，想吃點冰涼的，但不想太麻煩，做杏仁雪花糕就最方便快捷又好吃！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
生菜包食譜｜泰式生菜包
泰式生菜包 新手必學 簡單得體 惹味檸檬葉 泰式風味 15分鐘搞掂 大人細路都啱食 you tube: https://youtu.be/jOJlHgV9XuECook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
家常菜食譜合集│30款省時簡易家常小菜食譜！新手必試港式生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
家常菜食譜，大家總會有幾道菜「袋喺身」，Yahoo Food為你整合30款家常菜食譜，涵括家中餐桌上經常出現的大熱家常小菜：豉汁蒸排骨、魚香茄子、蔥花蒸水蛋、韭菜炒蛋、咖喱薯仔炆雞翼、蘿蔔煮魚鬆、麻婆豆腐等，省時又易煮，新手都一樣可以煮到，以後煮家常小菜，手到拿來！Yahoo Food ・ 49 分鐘前
Pepper Lunch鐵板黑椒牛肉飯復刻！神還原醬汁用一樣材料加工
除了茶餐廳的碟頭飯，PEPPER LUNCH牛肉飯都可算新一代的「名物」，怎麼吃都不厭。這個牛肉飯如果用鐵板來上當然最好，家中用平底鑊來上也方便。這個牛肉飯材料簡單，最主要的醬汁利用現成日式燒肉汁來加工來加工也非常快捷，要留意鋪材料前用牛油把鑊底抹過，之後加熱牛肉和白飯時便會帶有牛油香，即睇如何製作PEPPER LUNCH牛肉飯：Yahoo Food ・ 1 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前