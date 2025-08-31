排骨食譜│剝皮椒蒸排骨 排骨咁樣洗更好食

蒸排骨是人人都喜歡的家常菜，除了一般的豉汁蒸排骨，可以試試用台灣的醃菜剝皮辣椒加紅椒仔做這道剝皮椒蒸排骨，剝皮椒的輕微辣和香氣跟只用普通蒜頭辣椒去蒸會有不同。洗排骨時在水中加入粟粉和醋，可以把排骨洗得更軟乾淨，之後加醃料也更入味，即睇如何製作剝皮椒蒸排骨：

剝皮椒蒸排骨（3人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

排骨350克

秀珍菇10隻

紅椒仔1隻

葱1條

剝皮椒2條

剝皮椒水3湯匙

蒜頭2瓣

山藥半條

醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

蠔油1茶匙

生抽1湯匙

老抽2茶匙

紹酒1湯匙

粟粉2湯匙

油1湯匙

做法

1. 肉排放入碗，加入份量外的粟粉2湯匙和白醋1湯匙，加水，用手翻撥清洗排骨，倒水。再加水洗至水清，抹乾水。加醃料略醃。

2. 山藥削皮斜切薄片，未用之前用浸泡防變色。剝皮椒、紅椒仔、蒜頭和葱切碎。

3. 把山藥墊蒸碟底，將清洗過的秀珍菇拌入排骨中，再加入剝皮椒、紅椒仔、葱白和蒜頭。大火隔水蒸12分鐘，撒葱花。

完成品

文、攝：謝翠玲