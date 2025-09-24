掛10號波 4「毛巾男」汀九一帶疑似着拖鞋慢跑

【on.cc東網專訊】10號颶風信號正生效。有網上群組流傳片段顯示，有名男子穿着清涼，只披着白色毛巾在街上行走。發布相關片段的社交媒體專頁稱，片段今日（ 24日）早上在汀九一帶拍攝。

該片段顯示，4名男子均白色毛巾圍着下半身，其中3人赤裸上身，把另一條毛巾為在頸上；還有一人則用另一條毛巾包着上半身。該4名男子穿着疑似是拖鞋。起初4人一路小跑，站在後方的男子擰向後方看見鏡頭後，用毛巾包着頭部。及後4人速度減慢，前方的男子亦擰轉面看鏡頭，其後4人均放慢步速。

廣告 廣告

有網民留言質疑，「唔係去游水咁白癡卦（啩）！」亦有人笑言「露雀大軍」、「斷背4人組」。但亦有人認為他們是酒店房客，使用白色毛巾從酒店取出。另外，亦有網民用粗言穢語謾罵他們，認為若他們發生危險會連累他人。

天文台已提醒市民保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力；亦應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】