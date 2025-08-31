採訪日誌｜上合組織成員國元首理事會會議／蔡若蓮視察開學日情況

葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 17 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 2 天前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 19 小時前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 2 個月前
500億銀債9．15售 保底息3.85厘
政府將發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，但可酌情加碼至550億元，將於9月15日起公開認購，有關債券保底息率為3.85厘，低於去年銀債保底息率的4厘。政府發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。信報財經新聞 ・ 2 天前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
螞蟻集團利潤重挫60% 受AI投資和海外擴張影響
【彭博】— 螞蟻集團季度利潤下降了60%，此前這家中國數字支付巨頭加大海外擴張力度，並投資於人工智能以增加收入。Bloomberg ・ 2 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 1 天前
尚苑違規外勞繼續開工全城譁然 炒港人「騰籠換鳥」成常態？
尚苑中菜廳聘外勞後炒本地工人惹爭議，勞福局僅以「行政制裁」處理，無罰款無賠償，事件引發外勞政策「騰籠換鳥」的討論。Yahoo 地產 ・ 1 天前
黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估
近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
逆我者必查之 特朗普復仇之夏全面升溫
【彭博】— 歡迎來到特朗普的復仇之夏。這位總統正兌現其對政治對手實施報復的承諾。但他的怒火已蔓延至政府幾乎每個角落，目標鎖定那些可能阻礙其施政議程的人。Bloomberg ・ 1 天前