採訪日誌｜天文台記者會 提醒長者和慢性病患者等天氣轉涼／消委會發布新一期產品測試結果

【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿

now.com 體育 ・ 5 小時前