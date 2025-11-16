採訪日誌｜天文台記者會 提醒長者和慢性病患者等天氣轉涼／消委會發布新一期產品測試結果

其他人也在看
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 16 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 14 小時前
廢紙收集回收服務明年新約 補貼連動內地紙價 勢影響拾荒者收入
【on.cc東網專訊】屯門環保園內的紙漿廠預計今年底試產，每年處理廢紙量最新估計約達72萬公噸。環保署透露，在確保紙漿廠運作順暢後，已運作5年「廢紙收集及回收服務」將終止，署方會招標聘請服務承辦商接收和處理本地廢紙，預計明年1月合約生效。回收界人士分析，新模式下on.cc 東網 ・ 18 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 1 天前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
台北2優勢入選！全球百大城市最新排名出爐
[NOWnews今日新聞]加拿大顧問業者ResonanceConsultancy，近期發布最適合居住、旅遊、投資的「2026全球最佳城市」榜單，前三名由英國倫敦、美國紐約、法國巴黎拿下，中國有7座城市...今日新聞 ・ 1 天前
西餅客出動！啟德海灣獲大手客連掃10伙一房 涉逾5400萬｜啟德新盤
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期今日(16日)推售全新第2C座單位共108伙，當中公開發售78伙一房單位，另有30伙兩房單位作招標發售。am730 ・ 17 小時前
專家料明起降溫流感病毒活躍 回落時間或延長 冬夏季高峰恐重疊
【on.cc東網專訊】一道冷鋒會在明晚(17日)至本周二(18日)初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，周二顯著轉涼，周三(18日)氣溫下降至攝氏13、14度左右。on.cc 東網 ・ 20 小時前
公屋戶入市上車！綠表價450萬購東涌居屋裕泰苑兩房｜二手成交
樓市持續回暖，公屋客亦趁勢入市置業。中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，分行新近促成東涌裕泰苑A座高層14室，單位實用面積約569方呎，兩房間隔，附普通裝修。am730 ・ 16 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物am730 ・ 8 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 淘大急凍方便餐系列 $45/3包（即日起至20/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有淘大急凍方便餐系列 $45/3包、威斯比薯片100克買1送1、維他奶豆奶/麥精豆奶250毫升9包裝 $51/2排！同時，買任何產品即可加 $5 換1支淳。 茶舍茶類飲品500毫升(價值$10)、加$16 換1盒盒裝紅心奇異果(價值$20)、加$69換1排 刀嘜初榨橄欖芥花籽油900毫升3支裝 (價值$100)！YAHOO著數 ・ 20 小時前
NewJeans回歸ADOR！閔熙珍吐心聲：保護她們
[NOWnews今日新聞]女團NewJeans和經紀公司ADOR經過了近一年的解約官司爭議，日前宣布全員回歸ADOR，而公司的前老闆閔熙珍為此發聲，表示會有這樣的爭議，是起源於自己和HYBE的爭執，因...今日新聞 娛樂 ・ 12 小時前
中國提醒公民避免前往日本 赴日遊客考慮退改
中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。鉅亨網 ・ 1 天前
沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，優質單位不乏買家追捧。富堡城物業董事廖志財表示，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望山景及市景，景觀開揚，內櫳有裝修。 據了解，單位放盤1個月，叫價710萬元，最後微減10萬元，以700萬元連租約沽出，呎價約12,797元。廖志財指，原業主於1998年以274萬元買入單位am730 ・ 8 小時前
中國籲國民暫停日本旅遊 多家航空公司：機票可免費退改
中國外交部和中國駐日本使領館周五（14 日）就中國公民前往日本發布鄭重提醒，國航 (0753.HK) 、南航 (600029.SS) 、東航 (600115.SS) 三家航空公司周六隨即公布涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在 12 月 31 日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。鉅亨網 ・ 1 天前
《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」 無助培養孩子想像力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《天線得得B》創作者 Anne Wood 近日提醒家長，現時不少 YouTube 上的兒童節目內容「空洞」，無助培養孩子的想像力。她又指，演算法傾向推送牟利為主的影片，缺乏高質素的兒童節目，久而久令優質的兒童節目不斷在平台流失。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 5 小時前
網上熱話｜加拿大超市現「芥蘭苗」創意中文翻譯 網民大讚「好可愛」
相信大家都有吃過芥蘭苗，亦知道芥蘭苗的英文譯作「Baby Kale」。不過，近日就有網民在Threads上載了一張在加拿大超市拍攝的照片，發現當地超市的芥蘭苗英文竟譯作「GAI-LAN JR.」，即「GAI-LAI Junior」。該網民直言名字好cute。am730 ・ 17 小時前
長期情緒壓迫或致抑鬱與焦慮 研究指逃避或加重負面情緒
不少人皆會理解身體傷害可為人帶來莫大的創傷，卻往往忽視了精神虐待或情緒暴力等非肢體暴力，亦會對受害者造成心理上顯著不適，甚至長遠影響心理健康。香港樹仁大學社會工作學系聯同香港忠僕事奉中心與心理健康會早前進行的一項調查表明，經歷創傷越多者，對人際關係的信任程度愈弱，且負面情緒愈強；而積極應對可促進心理復原。團隊建議加強社am730 ・ 12 小時前