採訪日誌｜工展會最後一日／中韓首腦會談

【Now Sports】曼聯欲購施曼尤的希望看來已破滅，主帥阿摩廉被記者質疑，他在球會買賣球員方面乏影響力，而他言談間亦似默認此點。曼聯轉會目標人物施曼尤，有傳轉投曼城在即，而曼聯之所以爭逐失敗，在於轉會預算上有變。記者在曼聯周日鬥列斯聯前，追問阿摩廉（Ruben Amorim）是否對此毫不知情，但他只是回應：「我不想談這些傳聞，只想專注今場對列斯聯的比賽。」他甚至暗示在球員離隊與否沒有決定權：「你看看球隊陣容，當中有誰要離開都是非常困難的。要做的話，自己跟足球總監Jason Wilcox 談吧。現時我們沒有談過任何有關陣容改變的事情。」早於聖誕時，他公開表示對招兵買馬有一份無力感：「我有種感覺，如果要踢完美的 343陣式，球會需要花費不少，亦需要很多時間作出改變。我開始明白這可能不會發生，或許我要適應。」言猶在耳，曼聯在對喜鵲一役隨即改踢4後衛，更以1:0擊敗對手，當時已被傳媒質疑他無法左右球會買人的方針。阿摩廉帶領曼聯的日子並不好過，上季成績慘不忍睹，今季雖然已呈一定改善，似乎仍有很大改進空間。現時曼聯以30分排英超第6，有指若球隊今季最終無法取得歐戰資格，阿摩廉帥位難保。英超 列

now.com 體育 ・ 22 小時前