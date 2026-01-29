採訪日誌｜廉署交代兩項打擊詐騙政府科技資助的執法行動／工聯會發表市民對財政預算案期望問卷調查

國家主席習近平於今日(29日)上午在北京會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。 習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願與英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。 習近平強調，互信是國與國關係行穩致遠的基礎。中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅。中國的文化傳統是「以和為貴」，追求的是「和而不同」。中英經貿合作的本質是互利共贏。今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中英都是文化大國，都為人類發展進步作出重要貢獻。雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來。歡迎英國政府、議會、地方

