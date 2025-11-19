採訪日誌｜政府介紹新田科技城創科產業發展規劃綱要／防止虐待兒童會公布虐兒統計數字

特區政府就美中經濟與安全審議委員會發表所謂「二零二五年報告」，以失實和偏頗的言論，污衊抹黑香港特區維護國家安全、保障人權、營商環境等各方面的情況，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。 特區政府再次強烈敦促美國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。 特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，而以所謂「國家安全」為名義簽發的行政命令更不計其數。有關委員會卻對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立及持續優化相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 22 小時前