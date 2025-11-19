採訪日誌｜政府介紹新田科技城創科產業發展規劃綱要／防止虐待兒童會公布虐兒統計數字

中國政府通報暫停進口日本水產品
長期盟友抨擊特朗普拒絕公開愛潑斯坦檔案 稱MAGA運動被撕裂
【彭博】— 共和黨議員瑪喬麗·泰勒·格林嚴厲批評特朗普長期抵制公開愛潑斯坦調查檔案的做法，稱此舉損害了總統所塑造的民粹派共和黨運動。Bloomberg ・ 1 天前
波蘭有運物資到烏克蘭鐵路接連發生爆炸 總理斥是前所未有破壞
波蘭首都華沙東南部盧布林市一條用於向烏克蘭運送物資的鐵路線，周日(16日)接連有路軌發生爆炸，以及有架空電纜受損，波蘭總理圖斯克周一(17日)到場視察，指事件是前所未有的破壞行為，強調會將涉事者緝捕歸案。波蘭安全部長認為，很可能是外國勢力指使犯案，官員透露正調查事件是否與俄羅斯、白俄羅斯及他們的代理人有關。 北約秘書長呂特表示，正與波蘭官員密切聯繫，等候調查結果。(ST)infocast ・ 1 天前
Meta(META.US)先後收購IG及WhatsApp不構成壟斷 於美國訴訟中勝訴
經過七個月的庭審，Facebook母公司Meta(META.US)周二在美國聯邦貿易委員會(FTC)的反壟斷訴訟獲勝訴。華盛頓哥倫比亞特區聯邦地方法院法官James Boasberg發表備忘判決書指，委員會未能證明Meta持續擁有社交網絡市場的壟斷力量，裁定案件不成立。 是次訴訟由貿易委員會於五年前提出，調查Meta先後收購Instagram及WhatsApp是否構成壟斷。委員會 曾要求法院強制Meta剝離上述兩項業務。 Boasberg指出，即使Meta過往可能享有壟斷地位，委員會仍必須證明其現時持續具備壟斷力，但現時證據未能支持該說法。法院因此作出對Meta有利的裁決。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美勞工局：不發布10月非農數據 11月就業數據延至下月16日發布
美國勞工統計局周三表示，因為美國史上最長的政府停擺影響，將不會公布10月份的完整就業報告，並將10月份的非農就業數據將與11月份的完整報告一併公布，但不會納入10月失業率，原因是相關數據因停擺期間已無法收集。 該局亦將11月份就業數據的發布日期由12月5日延至12月16日，為聯儲局本年度最後一次議息會議結束後六天。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
港府譴責美中經濟與安全審議委員會報告
特區政府就美中經濟與安全審議委員會發表所謂「二零二五年報告」，以失實和偏頗的言論，污衊抹黑香港特區維護國家安全、保障人權、營商環境等各方面的情況，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。 特區政府再次強烈敦促美國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。 特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，而以所謂「國家安全」為名義簽發的行政命令更不計其數。有關委員會卻對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立及持續優化相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
馬泰之間海域偷渡船沉沒事故 馬方宣布結束歷時9日搜救行動
緬甸一艘偷渡船早前在馬來西亞與泰國之間水域沉沒的事故，馬來西亞海事執法部門宣布，歷時9日的聯合搜救行動在周一傍晚正式結束。基於搜救行動無新發現，加上天氣情況惡化，海上風險上升，當局評估後決定結束行動。若後續出現新情況，馬方將適時重新啟動搜救。馬方至今發現29具遇難者遺體，另有14人獲救。約300名羅興亞人早前在緬甸若開邦登上開往大馬的偷渡船，本月6日被轉移到兩艘船上，其中一艘載有70人的船隻同日在浮羅交怡附近沉沒，另一艘載有230人的偷渡船則去向未明。有馬來西亞民眾本月9日在海上發現多名人蛇和遺體，揭發事件。(ST)infocast ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 15 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 19 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 18 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 23 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 18 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前