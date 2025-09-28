男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
採訪日誌｜旅發局介紹美酒佳餚巡禮／立法會舉行全運會及殘特奧會打氣活動
【Now新聞台】美酒佳餚巡禮十月在中環海濱活動空間登場，旅發局將舉行發布會介紹。
同日，立法會舉行全運會及殘特奧會打氣活動，多名運動員出席。
#要聞
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 21 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
樺加沙風暴進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
樺加沙襲港，本土研究社風災地圖揭屯門塌樹、將軍澳南臨海屋苑受創，「海景物業」或不再只有溢價，買家需考慮風險折讓。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 23 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 15 小時前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 1 天前
【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo20周年慶第一周優惠帶嚟今年最 Hit 時尚好物嘅首次限定優惠，包括拉鏈短身外套 、JWA直腳牛仔褲，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 20 小時前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 23 小時前