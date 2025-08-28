採訪日誌｜旅遊業界紀念抗戰勝利80周年／「心連心一起做好事」啟動禮

羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
何啟明不同意按失業率調整輸入外勞 民建聯倡調整本地工人與外勞比例定義
【Now新聞台】政府預計明年上半年完成檢討補充勞工優化計劃。對於有工會建議當失業率達到一定水平就暫停輸入外勞，勞工及福利局副局長何啟明不同意，有立法會議員就認為要調整本地工人及外勞二比一要求的定義。 立法會議員(九龍東)顏汶羽：「很希望政府可以把二比一的限制，規範在同崗位上，現時的制度是容許公司聘請外勞時有兩個本地工，但沒有用同工種概念，我們希望在此政府可再度加強。」勞工及福利局副局長何啟明：「我們不會一刀切去說去到某一數字就說會暫停或重啟，我們希望有個動態調整、我們希望因應整體的求職市場。大家見到如果用整體失業率去做硬性指標的話，就不太適合現時的情況，因為我現時很明顯見到是個別行業，很明顯見到是飲食業及建造業失業率較高，所以如果用整體失業率去做調整的話都不太適合。我們勞工處會檢視整體情況，做個重大調整，有個調節在內。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會門票今日10點開搶｜購票攻略一文睇晒
【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的全運會，首批門票本月28日上午10時公開發售，票價介乎30元至800元人民幣，購票前要先實名認證。香港賽區與粵澳兩地的賽事門票，共同採用「一個平台、三地購票」的做法，以方便觀眾購票。線上購票：步驟一：香港市民即日起可以香港身份證或港澳居民來往內地通行證，實名註冊登記開戶。Ⅰ. 按此連結十五運會官方票務網站和按此連結殘特奧會官方票務網站Ⅱ. 在微信搜尋「十五運會官方票務」和「2025殘特奧會官方票務」小程序步驟二：在上述平台實名註冊後，便可在門票推出時進行實名購票。門票於八月底開始，按項目賽程分階段、分批次推出向公眾發售。香港賽區售票詳情：售票項目 - 十五運會8個競賽項目 / 殘特奧會3個競賽項目門票數量 - 十五運會8個競賽項目（約40萬張） / 殘特奧會3個競賽項目（約3.5萬張）首批次競賽項目售票詳情：開售日期 - 8月28日競賽項目 -十五運會：沙灘排球 / 手球（男子） / 籃球（男子22歲以下組） / 七人制橄欖球項目其餘競賽項目售票詳情：開售日期 - 九月下旬和十月上旬根據競賽賽程，分階段、批次推出發售競賽項目 -十五運會：場地自行車 /now.com 新聞 ・ 1 天前
「哥爾夫樂童行」4年惠2000家庭 基層學童粉嶺球場揮桿開眼界
香港哥爾夫球會與樂群社會服務處(樂群)合作推動的「哥爾夫樂童行–家庭支援計劃」至今已邁入第四年，累計協助近2,000戶基層家庭，適逢在「領展香港高爾夫球公開賽」及全運會高球項目前夕，多個受惠家庭獲邀到粉嶺球場，親身體驗高球運動的魅力。am730 ・ 19 小時前
有意見將「高才」比喻「雙非」 孫玉菡︰不可相提並論
【Now新聞台】各項人才計劃有逾20萬名申請者抵港，有意見把他們比喻為「雙非」，又指計劃是把港人身份打折促銷。勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《大鳴大放》指，不同意這些講法。 勞工及福利局局長孫玉菡：「人才跟雙非不應一起談論，兩者是不可相提並論，你要想想，高才、優才、專才，都是全世界去搶的人，可以成功續簽的高才，他們大多數是想以香港為家。因為大家要明白，根據國家法律，如果他拿了香港永居身份後，他就要放棄內地戶籍，所以這不是輕易決定。我又覺得不應說以賣(身份)的概念，因為他要通過自己努力、尋找工作、創業，來證明自己有這樣的能力貢獻香港、融入香港，他才能入來。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會首批門票開售 李家超籲市民踴躍購票
【Now新聞台】全運會首批門票即日開售，行政長官李家超呼籲市民入場支持運動員。李家超在社交平台上表示，首批的賽事門票涵蓋香港賽區四個競賽項目，九月及十月會分批推售劍擊及高爾夫球等項目的門票。李家超指機會難逢，呼籲市民踴躍購票入場為運動員打氣。第十五屆全運會購票攻略｜一個平台、三地購票#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
跨部門反恐演習在啟德郵輪碼頭舉行 警方表示本港恐襲風險維持中度
【Now新聞台】政府在啟德郵輪碼頭舉行跨部門反恐演習，警方指，本港仍面對中度的恐襲風險，會因應全運會等大型活動做好防範工作。 恐怖分子從入境大堂走到行李等候區，警方的反恐特勤隊趕到，聯同衝鋒隊在現場與他們駁火，其後將罪犯制服。救援人員隨即到場協助治理傷者，衝鋒隊及郵輪碼頭職員則合力疏散旅客。另一邊廂，恐怖分子同黨預先埋伏，在碼頭對出的客船挾持了多名船員及乘客，又不斷揮動武器，有乘客為掙脫挾持，跑到船頭跳海逃生。飛虎隊成員分別乘小艇及從直升機游繩抵達現場，登上船和恐怖分子交火，期間有人嘗試縱火，迅速被警方制服。消防處兩艘滅火輪駛到向客船射水滅火，並派出潛水員搜索，拯救墮海的傷者。這次是自三層防範機制實施後首次跨部門大型演習，歷時約30分鐘，動員約500人，並由行政長官親自監督。警方表示，本港的恐襲風險仍維持在中度，但全球政策形勢複雜多變下，香港絕不能置身事外，會致力做好反恐防範，確保年底的全運會及立法會選舉安全舉行。跨部門反恐專責組高級警司梁偉基：「大型活動在國際來說，往往是恐怖分子和極端分子很喜歡選擇襲擊的對象，因為這樣會容易令他們達到不同意識形態的目標。我們政府每個部門，特別反恐專責now.com 新聞 ・ 19 小時前
採訪日誌｜全運會香港賽區首批門票發售／食環署介紹全新執法模式
【Now新聞台】全運會香港賽區首批賽事門票線上線下同時發售。食環署介紹全新執法模式，針對冷氣機滴水問題。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜美國小學槍擊案 兩死十七傷／美國財長指會再與中方官員會面討論美中貿易關係
【Now新聞台】8月28日now早晨新聞重點 【小學校園槍擊案】美國明尼蘇達州一間小學發生槍擊案，造成兩死十七傷，槍手吞槍身亡。【再會面討論】美國財長貝森特指美中貿易關係相當複雜，他會在10月底或11月初再與中方官員會面討論。【上季業績勝過預期】英偉達上季盈利好過預期，但期內數據中心收入則差過市場預期，另外美國財長貝森特指華府目前不考慮入股英偉達。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
油麻地廣東道一家三口屋內昏迷 兩名子女送院後不治
【Now新聞台】警方在油麻地廣東道一單位發現一家三口昏迷在屋內，其中兩名小童送院搶救後死亡。 現場為油麻地廣東道金華大廈，有警員在樓下駐守，拉起警戒線，有探員上樓調查。警方大約下午三時接報，一名女子稱收到補習中心告知兒子沒去補習，亦無法聯絡丈夫，她擔心報警求助，消防到達涉事單位破門進入，發現一名男子及其子女受傷昏迷倒臥於屋內。據了解，三人身上均有血漬，現場發現一把刀。目前男子被送往伊利沙伯醫院治理，其受傷的8歲兒子及3歲女兒則被送至廣華醫院搶救，其後證實死亡。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜日間炎熱 市區最高氣溫約32度
【Now新聞台】本港今日(8月29日)天氣預測，部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。 #要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
看法不同，人身攻擊年輕三十多年的同學？ － 孫梓皓｜夏日少年 寫作如風系列（5）
四年級乙班來了個插班生。這樁事說小不小，說大不大。對此有人感到不滿、也有些人覺得期待，但反應最為誇張的還是黃老師。開會那陣聽到消息，他猛打一個冷戰激靈，差點要跳起來，本來因打瞌睡而重心偏移的歪扭身軀，經這突然的刺激，一下便彎了下去，與地面來了個貼面禮。椅子倒下的哐當聲不算太大，但也足以叫醒其他因校長的廢話而沉入夢鄉的老師。他們有的慌忙擺正坐姿，裝作一副專心工作的姿態、有的在座位上捲縮著身子忍笑、坐在黃老師附近的那幾位即幫忙扶起椅子，又把他拖起來放回椅子上。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「藥倍安心」爭議 聖保羅男女中學發聲明表示從不知情
【Now新聞台】人工智能醫療輔助平台「藥倍安心」得獎爭議，中四學生潘浠淳就讀的聖保羅男女中學發聲明，指學校及老師並不知情，已第一時間與潘浠淳了解情況。 聖保羅男女中學指，「藥倍安心」是潘浠淳參加多項比賽的其中一個參賽作品，學校委派老師擔任指導老師，在過程中就學生提出的研究題目、可行性概念及方法、比賽前準備及綵排等方面提出意見；就科技公司AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，學校及老師從不知情，是在媒體報道後才得悉，指學校一向鼓勵及支持學生參與各類型的比賽，但強調學生在過程中必須遵守學術誠信，學校已訂立指引教育及提醒學生。對於潘浠淳及其父母自願放棄相關獎項，校方表示理解及尊重，希望事件告一段落。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜英法德宣布恢復對伊朗啟動快速制裁程序
【Now新聞台】8月29日now早晨新聞重點 【正式起訴特朗普】聯儲局理事庫克正式起訴美國總統特朗普解僱她。【回復對伊朗啟動制裁程序】英法德三國稱伊朗違反核協議，恢復啟動對伊朗的30天快速制裁程序。【不要求關愛隊惡劣天氣落區】有民政事務專員稱不會要求關愛隊在惡劣天氣下出勤，因此未能落區服務不會影響KPI。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
美網 黃澤林擊敗禾頓晉男單第三圈再創歷史
【Now新聞台】香港球手黃澤林在美國網球公開賽以盤數3比1擊敗澳洲球手禾頓，晉級男單第三圈。 穿粉紅色衫的黃澤林今場開出21球Ace，及有54次主動得分，比禾頓多出34次。黃澤林連贏兩盤7比6和6比2後，在第三盤失誤增多，輸4比6，但在第四盤回勇，最終再贏一盤6比4，鎖定勝局。黃澤林再創歷史，成為首位在公開賽年代大滿貫單打躋身32強的香港球手。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
民政專員感謝關愛隊為社區出力 但絕不要求他們惡劣天氣落區
【Now新聞台】近月颱風及暴雨多次襲港，有民政專員指絕對不會要求關愛隊在惡劣天氣下出勤，如果隊員在紅黑雨、或八號或以上的警告生效期間未能親身落區服務，不會影響他們績效指標KPI，強調隊員及居民安全是政府的首要考慮。 屯門三聖關愛隊隊長李超雄：「一旦潮漲湧回頭，這邊會較首當其衝，所以我們每次出動，都會先關心下方的數戶。」每逢風雨襲港，位於低窪地區的屯門聯安新村就有機會水浸。這次大雨來臨之前，當區關愛隊聯同他們的總指揮、屯門民政專員關可臨在村內提醒居民做好防禦措施。聯安新村村民甘太：「還好，沒有水浸。最重要是看看天文大潮，如果有天文大潮就有機會(水浸)。」李超雄：「都會提醒一下這邊居民這邊如何、接下來會有風暴。我們的隊員都會一起下水閘，甚至替他們搬沙包。」專員關可臨感謝關愛隊花精神、時間為社區出力，但強調各區的民政處絕對不會要求他們在天氣惡劣下落區。屯門民政專員關可臨：「關愛隊的成員其實只是各區的居民，他們的安全一定是我們首要的考慮，所以我們不會叫他們在一些不安全的情況下出勤，是不會叫他們在八號信號或紅、黑雨期間出外有任何工作，就更加不會因為這樣，影響到他們的績效指標KPI。」對於過去有部now.com 新聞 ・ 6 小時前
再有三款新藥在1+藥物機制下獲批在港註冊
【Now新聞台】再有三款新藥在「1+」藥物審批機制下獲批准在港註冊。 三款新藥分別用作治療甲狀腺眼病、復發或轉移性子宮頸癌以及嚴重甲型或乙型血友病，均已獲美國藥物監管機構批核，並在「1+」機制下提交註冊申請；香港藥劑業及毒藥管理局審評臨床數據及相關資料，以及徵詢本地專家意見後，認為符合安全效能及素質標準，批准在港註冊。目前機制下有14款新藥獲批准註冊，其中五款納入醫管局藥物名冊，衞生署至今亦收到160多間海外及內地藥廠、逾620個查詢。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
天氣報告｜有驟雨及幾陣狂風雷暴 最高氣溫約30度
【Now新聞台】本港今日(8月28日)天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高氣溫約30度，吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前