採訪日誌｜旅遊業界紀念抗戰勝利80周年／「心連心一起做好事」啟動禮

【Now新聞台】近月颱風及暴雨多次襲港，有民政專員指絕對不會要求關愛隊在惡劣天氣下出勤，如果隊員在紅黑雨、或八號或以上的警告生效期間未能親身落區服務，不會影響他們績效指標KPI，強調隊員及居民安全是政府的首要考慮。 屯門三聖關愛隊隊長李超雄：「一旦潮漲湧回頭，這邊會較首當其衝，所以我們每次出動，都會先關心下方的數戶。」每逢風雨襲港，位於低窪地區的屯門聯安新村就有機會水浸。這次大雨來臨之前，當區關愛隊聯同他們的總指揮、屯門民政專員關可臨在村內提醒居民做好防禦措施。聯安新村村民甘太：「還好，沒有水浸。最重要是看看天文大潮，如果有天文大潮就有機會(水浸)。」李超雄：「都會提醒一下這邊居民這邊如何、接下來會有風暴。我們的隊員都會一起下水閘，甚至替他們搬沙包。」專員關可臨感謝關愛隊花精神、時間為社區出力，但強調各區的民政處絕對不會要求他們在天氣惡劣下落區。屯門民政專員關可臨：「關愛隊的成員其實只是各區的居民，他們的安全一定是我們首要的考慮，所以我們不會叫他們在一些不安全的情況下出勤，是不會叫他們在八號信號或紅、黑雨期間出外有任何工作，就更加不會因為這樣，影響到他們的績效指標KPI。」對於過去有部

now.com 新聞 ・ 6 小時前