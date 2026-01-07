採訪日誌｜李慧琼及陳振英競逐立法會主席／運輸署及警方介紹安全帶及流動裝置新規定

前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受質疑
（法新社華盛頓6日電） 美國國務卿盧比歐素來以反共、挺民主形象著稱，隨著美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，讓他迎來一大政治勝利，卻因配合川普與現實政治妥協，引發外界質疑他是否背離過去理念。隨著美軍發動突襲擒獲委國強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro），盧比歐終於嚐到勝利滋味，然而這樣的結果是在多番妥協下達成，讓許多人再度質疑「昔日的盧比歐去哪了」。法新社 ・ 16 小時前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
委內瑞拉 5 千萬桶原油將移交給美國 收益歸特朗普控制 勢打擊對華石油出口｜Yahoo
委內瑞拉馬杜羅上周被美軍捉拿後，外界關注該國龐大石油庫存的未來發展。美國總統特朗普今日（7 日）在社交平台 Truth Social 表示，委內瑞拉臨時政府將會「移交」（turning over）3,000 萬至 5,000 萬桶高質素和受制裁原油給美國，這批原油將會以市價出售，所得收益由他本人控制，「確保美國及委內瑞拉人受惠」。按照目前市價，5,000 萬桶原油相等於 30 億美元。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中國禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項 回應高市早苗涉台言論
【彭博】— 中國加強兩用物項對日本出口的管制，這進一步加劇了亞洲最大兩個經濟體之間因日本首相高市早苗去年涉及台灣言論而引發的爭端。Bloomberg ・ 1 天前
傳美國務卿向議員表明擬買下格陵蘭 不會使用軍事武力
《華爾街日報》引述消息人士報道，美國國務卿魯比奧向美國國會議員表示，政府不打算入侵格陵蘭，目標是向丹麥收購。 此前，美國總統特朗普及高級官員已公開表示不排除以武力奪取格陵蘭。白宮發言人Karoline Leavitt表示，特朗普已明確表示取得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，目前白宮正在討論一系列方案以實現這個外交政策目標。 據悉，在魯比奧發表上述言論之前，參議院少數黨領袖舒默曾詢問白宮是否計劃在包括墨西哥及格陵蘭等地區動用美國軍隊。目前尚不清楚魯比奧的言論是否旨在試圖安撫議員的擔憂。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
本地｜ 政府中午公布孫東出訪美國 四小時後取消行程
政府中午12時發稿公布，創新科技及工業局長孫東將出訪美國。不過，當局在4小時20分鐘後公布行程取消。據悉，出訪團隊仍身處本港。Fortune Insight ・ 1 天前
中國加強管制對日出口 日本外務省抗議
（法新社東京7日電） 北京當局昨天宣布加強管制銷往日本的軍民兩用品項後，日本外務省已經就此強烈抗議。日本外務省表示，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已經向中國駐日本大使館副公使施泳表明，要求北京當局撤回這項措施。法新社 ・ 17 小時前
同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣
根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出鉅亨網 ・ 1 天前
委內瑞拉全國搜捕支持美軍人士 14名記者被扣留
委內瑞拉政府在美軍捉獲總統馬杜羅後，宣布已正式實施緊急狀態，要求警方在全國搜捕所有涉及推動或支持美國武裝襲擊的人士。當地周一(5日)晚上，委內瑞拉總統府附近傳出槍聲。根據《CNN》片段顯示，夜空中出現疑似無人機的光點及防空炮火，目前尚未清楚具體情況。 另外，委內瑞拉記者工會指出，周一至少有14名記者及傳媒從業員被扣留，當中包括13名國際傳媒機構人員。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
剛想按下「重啟鍵」 施紀賢新年佈局就被特朗普打亂
【彭博】—施紀賢本想借新年之際向英國民眾保證他正專注於國內問題，然而卻立即被現實提醒：他的議程很大程度上仍由華盛頓的特朗普主導。Bloomberg ・ 1 天前
烏克蘭安全保障會議 義總理重申不派兵
（法新社羅馬6日電） 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她已告知烏克蘭的歐洲盟友及美國特使，她已排除動用義大利地面部隊作為（對烏克蘭）安全保障的可能性。梅洛尼的辦公室透過聲明說：「在確認義大利對烏克蘭安全的支持、且與一貫做法一致的同時，梅洛尼總統重申了義大利政府在這個議題上的幾個關鍵立場，特別是排除在地面動用義大利部隊。」法新社 ・ 1 天前
《紐時》揭露：為何特朗普拒絕支持委內瑞拉反對派領袖馬查多？
美國情報機構指出，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將難以有效領導政府。更重要的是，她與特朗普政府高層的關係數月來持續惡化。鉅亨網 ・ 1 天前
面對中國的出口限制 日本第一選擇可能是向美國求助
【彭博】— 對於中國的最新出口管制措施，日本可能會採取謹慎態度回應，這反映出日本反制手段有限，以及不願加劇與最大貿易夥伴之間本已緊張的關係。Bloomberg ・ 14 小時前
川普預測：共和黨若輸掉期中選舉 我會再被彈劾
美國總統川普周二 (6 日) 向共和黨人發出警告：如果共和黨在今年的期中選舉中失去國會控制權，民主黨將會再次對他提出彈劾。鉅亨網 ・ 20 小時前
特朗普不排除動武奪取格陵蘭 白宮明確表示出兵佔領是選項之一
【彭博】— 委內瑞拉強人馬杜羅突然被抓到紐約受審後，美國與丹麥的爭端再次成為舉世關注的焦點，而白宮公然宣稱總統特朗普普不會排除使用武力奪取格陵蘭島，進一步加劇了與這個北約盟國的緊張關係。Bloomberg ・ 1 天前
美國據報要求委內瑞拉切斷與中、俄的經濟聯繫 石油生產只與美國合作
據美國廣播公司(ABC)報導，特朗普政府已告知委內瑞拉臨時領導人德爾西·羅德裡格斯，她的政府必須在石油生產方面只與美國合作，並且在出售重質原油時優先美國。Bloomberg ・ 20 小時前
特朗普生擒委內瑞拉總統 俄羅斯：無法無天時代回歸
俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈周一（5 日）在安理會委內瑞拉局勢緊急會議上發言，表示俄羅斯強烈譴責美國對委內瑞拉的武裝侵略，美國此舉意味著無法無天的混亂時代回歸。鉅亨網 ・ 1 天前
川普威逼委內瑞拉與中、俄斷交 石油合作僅限美國
美國廣播公司（ABC）引述消息人士報導，美國川普政府已告知委內瑞拉的臨時總統羅德里格斯，在石油生產領域必須僅與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國。同時要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的外交關係、切斷經濟往來。 報導稱，美國告訴委內瑞拉必須滿足上述要求，才能允許其鉅亨網 ・ 21 小時前
中國是否會繼續進口委內瑞拉石油？中國外交部回應
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，針對中國是否會繼續進口委內瑞拉石油的問題，中國外交部周一表示，無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變。鉅亨網 ・ 2 天前
五角大廈披薩指數突然飆漲！超越委內瑞拉前夕 伊朗成下一個目標？
被外界視為美國重大軍事行動觀察指標的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）周一 (5 日) 出現顯著飆升，有披薩店的客流量暴增達 1250%，不僅創下新高，也大幅超越先前攻擊委內瑞拉前夕的 770% 增幅，引發國際社會對美軍是否將有新一波軍事行動，特別是針對伊朗的猜測。鉅亨網 ・ 2 天前