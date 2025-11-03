採訪日誌｜消費權益新聞報道獎頒獎禮／超級樞紐博覽會開幕

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
大灣區專線｜粵府投資億元振興古村 打造文旅景點吸引近百萬旅客
【Now新聞台】荷塘、明清的青磚建築，極具嶺南特色——這條位於廣州花都區的古村塱頭村有700年歷史，曾出過不少進士，被稱為「科甲村」。 廣東省2022年起通過「百千萬工程方案」，以政府、企業、村集體的合作模式振興鄉村，而塱頭村項目就投資過億元，由荒廢古村成為文旅景點。新落成的多功能藝術文化中心，春陽樓的常設展覽展出中國讀書人的珍貴文物，展現塱頭村崇文重教的傳統。村內窄巷亦有由村內藝術家設置的展覽及文創市集。來到村子，除了參觀，亦可以動手做個香囊，這有超過20種藥材，讓大家做不同功效的香囊，例如記者這個由丁香、板藍根製成的通鼻塞、舒緩鼻敏感的香囊。塱頭村去年有96萬人次遊客到訪，村書記指希望透過引入年輕品牌，吸引更多年輕人到訪。塱頭村村書記黃智雲：「我們自有傳統文化，又有一個活力元素在，所以後期我們招商引資，還是偏向年輕化這一點，因為本身我們這邊的文化已經可以吸引老一輩人過來了，我們也想吸引更年輕一輩人過來，來我們塱頭村體驗我們的耕讀文化。」隨著村內遊客量上升，更多文旅產品亦出現，目前村內100多間古屋已經被翻新打造成民宿。民宿保留古屋格局，最便宜的雙人房要千多元一晚，周末及假日預約都爆now.com 新聞 ・ 23 小時前
天氣報告｜大致多雲有一兩陣微雨 最高氣溫約26度
【Now新聞台】本港今日(11月3日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。 展望明日有一兩陣微雨；星期三早上稍涼，日間部分時間有陽光；接近周末風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
沙嶺數據園區招標 孫東：布局未來算力需求
【Now新聞台】沙嶺數據園區上月起招標，並採用雙信封制，非價格建議評審比重佔七成。創新科技及工業局局長孫東指，建設數據園區是考慮到本港未來的創科發展需求。 創新科技及工業局局長孫東：「過去兩三年經過特區政府和社會各界的不懈努力，我們算力的情況還不錯，到今年年底，我們全港可以提供5千匹算力，這個與周邊很多國家地區相比甚具優勢，但考慮到未來發展，特別是現在我們香港作為國際數據港，人工智能關鍵產業的地方所在，對算力的需求會非常大。我們數碼港現在提供的算力已用了90%以上，所以我們考慮一定要，現在開始布局未來的算力設施。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜新增本地個案男患者住青衣曉峰園 有長期病患、過去3個月無外遊
【Now新聞台】新增一宗基孔肯雅熱本地個案，患者為45歲男子，衞生防護中心指其住所青衣曉峰園、曾到過的葵涌廣場及信德中心風險較高，呼籲到過上址出現病徵的市民與當局聯絡。新增個案住在青衣曉峰園，該45歲男子有長期病患，過去3個月無外遊，他在上環上班，10月30日發冷發熱、關節痛及出疹，翌日發燒看私家醫生，現已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。衞生防護中心指，他在潛伏期無去過黃大仙鳳德邨一帶，相信與鳳德邨個案無流行病學關連，但相信其住所、信德中心及葵涌廣場一帶有較大風險。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「他自己的屋苑我們一定會做(滅蚊)，因為是他居住過的地方，另外那兩個地方——葵涌廣場及信德中心一帶，是因為先前都有些輸入個案都在當區活動過，所以我們有機會相信這兩個區我們需要特別關注。因為他出沒的地方眾多，所以實際上他是在屋企附近，還是在其他地方感染，我們暫時未能完全判斷得到。」一周內出現3宗本地感染個案，歐家榮認為本港整體風險不算太高。歐家榮：「現時在這個天氣，香港整體、包括這三個地區，蚊患情況都不嚴重，所以我們認為風險不是說特別很高。而我們亦開始進入冬季，天氣會逐漸涼以及雨水會較少，我們看到未來now.com 新聞 ・ 10 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 16 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 17 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 18 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 17 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 19 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解
三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。Bloomberg ・ 20 小時前
聯合國感謝中國繳清近7億美元會費 美國據報拖欠逾30億美元或失投票權
聯合國感謝中國全數繳清本年度近7億美元會費，至於捲入政府停擺風波的美國，據報累計拖欠聯合國逾30億美元。infocast ・ 15 小時前
《東張西望》不點名指連鎖壽司店涉刺身走私 壽司郎母公司斥報道失實誤導 將採取法律行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《東張西望》近日播出，懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更指懷懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，報道中未有點名那一間餐廳。 壽司郎的母公司為「FOOD & LIFE Companies」今日（3 日）晚上發聲明，批評報道不盡不失，僅憑單方面資訊，「在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，」。強調有關內容直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，引起市民疑慮，對將採取法律行動。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
魏駿傑拍片煲湯接放學展現暖爸特質 15歲女兒Jessica罕有曝光
現年57歲嘅魏駿傑，同前妻張利華離婚後獨力撫養女兒Jessica，現時主打內地市場。近年魏駿傑不時喺內地社交平台分享生活片段，早前就以「女兒奴一日」為主題拍vlog，而今年15歲嘅Jessica亦罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 1 天前