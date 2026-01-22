採訪日誌｜立法會18個事務委員會選主席及副主席／九巴向乘客推廣乘車安全包括扣好安全帶

隨著美國總統川普對丹麥自治島格陵蘭態度日益強硬，外界憂心此舉恐顛覆數十年來支撐歐洲安全的北約體系。就在此時，1月19日丹麥軍方部隊抵達格陵蘭，與英國、法國、德國、挪威等北約盟友，共同展開「北極耐力」（Arctic Endurance）軍事演習。 川普日前宣布，自2月1日起，將對丹麥、瑞典、英國、法國、德國等國新課徵10%關稅，直到格陵蘭同意出售給美國為止，此舉形同再度引爆貿易戰，也讓市場高度關注。另一方面，川普對自己未能獲得諾貝爾和平獎仍耿耿於懷，並直言「不再只思考和平」，同時拒絕回應是否動用武力的可能性。歐盟預計於1月22日召開緊急會議，討論可能的反制措施。 格陵蘭的戰略位置與天然資源，確實對美國具有高度戰略價值，目前美國已在島上維持永久駐軍。不過，針對川普反覆強調的國安疑慮，專家指出，在現行美國丹麥協議架構下，美國幾乎只要「好好開口」，便能取得所需軍事與安全安排；成員國之間一旦訴諸軍事手段，北約恐形同宣告瓦解。 另一方面，專家也指出，格陵蘭雖然天然資源豐富，但開採成本極為高昂，未必具備實際商業利益。事實上，格陵蘭當局長期對美國企業持開放態度，但多數投資案因商業可行性不足而進展有限。 格陵蘭多次強調，島嶼未來應由島上約5.7萬居民自行決定，拒絕在壓力下讓步，並將持續以對話與國際法為基礎。俄羅斯則拒絕評論美國動機，但表示，若川普真的掌控格陵蘭，勢必「載入世界史冊」。

Yahoo 國際通 ・ 19 小時前