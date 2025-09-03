採購又出事？康文署涉慳成本買雜牌鞋 員工穿後腳痛求醫

康文署涉亂買雜牌鞋，有職員穿後腳痛求醫。圖為泳灘。(資料圖片)

繼政府早前爆出採購「冒牌水」風波後，近日康文署運動鞋採購又惹爭議！拯溺員工會指去年署方為救生員採購800對波鞋作訓練用途，但棄用過去十多年一直使用的美津濃(Mizuno)跑鞋，改為用一個品牌名為「JWS」的雜廠運動鞋。有救生員投訴新鞋質劣，部分人更因足部發炎求醫。

JWS供應商以往主要供應組合屋等物資，官網產品介紹亦未見運動鞋。(網上截圖)

棄用 美津濃轉用「JWS」 慳約10萬成本

據了解，康文署選用的「JWS Worldwide Limited」的品牌，該供應商過往主要供應組合屋、垃圾桶、行李篋及勞工手套等物資，官網產品介紹也未見運動鞋。每對新鞋價格較舊款便宜120港元，整體節省約10萬元。

工會：員工形容 硬如木屐

拯溺員工會反映，過去大半年已接獲逾百宗投訴，指有救生員穿著新鞋後，感覺到鞋底硬如木屐，穿著一段時間後出現腳痛，甚至有人扭傷腳、起水泡以及足部發炎求醫。

工會透露，過往署方採購新制服裝備時，都會事先諮詢工會進行評選，獲得簽署同意書後才會決選。但本次情況特殊，署方去年8月在一個場合臨時加插新鞋品評，工會成員試穿後明確表示反對，並未簽署同意書，但署方仍決定採購該款運動鞋。

康文署： 符合規格向 供應商 跟進

康文署回覆傳媒查詢時表示，2024年透過報價程序採購由合約供應商JWS Worldwide Limited提供的運動鞋，強調運動鞋符合報價文件列明的技術規格。署方已接獲相關人員就運動鞋反映的意見，並表示會向供應商跟進處理。

