採購懷疑冒牌樽裝 認事件有疏漏 許正宇︰有危有機

財經事務及庫務局長許正宇

政府採購冒牌樽裝水事件，專責小組完成調查，並於上周提出6項先行措施。財經事務及庫務局長許正宇表示，今次事件有疏漏，但認為有危有機，對政府人員日後採購有更好的指引。他又指政府將就事件展開紀律調查，強調即使有關人士不在位或已退休，政府有機制及方法處理。

許正宇昨出席一電視台節目上指，今次事件有疏漏，或因跟過程趕急，人員怕斷了供水有關；另方面事件性質屬騙案，涉事文件有真有假，人員的洞察力和警覺性很重要，政府在有關方面加強處理。

或以為投標者「新手」交錯文件

許正宇又提到，物流署另一個角色是公平競爭的推動者，希望更多人積極參與投標工作，不排除職員當時以「促成者」的角度看待事件。對於鑫鼎鑫投標供應樽裝水時提交的文件兩度出錯甚至懷疑造假，但物流署僅要求對方補文件了事，亦未將發現的問題上報中央投標委員會，許正宇估計人員或以為投標者屬「新手」，不了解程序才交錯的文件。

他續道，物流署仍有把關者的角色，政府使用公帑須向公眾負責，但強調今次事件有危有機，一方面發現問題，同時有內部指引，加強盡職審查工作，並在標準條款有所加強，希望更好賦權政府人員，令他們有權可用，亦有權力適用、敢用。

就今次事件，政府已委任首長甲一級政務官劉焱對涉事逾10名人員作紀律調查。許正宇指，有部分人受查人員離職或退休，亦無損調查工作，政府有機制及方法處理。他強調政府調查工作的角度是從事情出發，以及檢視相關同事在事件上的角色、責任的輕重。他續指，執法部門早前已介入調查，如在紀律調查中再發現受查人員干犯刑事罪行，政府會將新資料轉交執法部門。

