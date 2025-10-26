採購「山寨水」風波 政府指受查人員離職無礙調查

【on.cc東網專訊】港府採購「山寨水」風波。審計署發表調查報告後，當局已委任首長甲一級政務官對涉事十多位人員進行紀律調查。財庫局局長許正宇今日(26日)表示，有部分受查人員已離職，但不會影響調查工作。至於是否有人「打龍通」，他指如紀律調查結果發現刑事方面的潛在問題，會通報執法部門跟進調查。

涉事的時任物流署署長陳嘉信，上月19日已展開退休前休假。許正宇在一個電視節目後表示，即使部分受查人員可能現在退了休，亦不會影響政府對他們的調查工作。他指調查工作的角度是從事出發，以及檢視相關同事在事件上的角色、責任的輕重，所以即使相關人士不在位、退了休，政府同樣都有機制、有方法處理。

廣告 廣告

對於政府接下來有甚麼跟進措施及具體的方向，許正宇認為政府人員的洞察力及警覺性的提升是一個重點，事件發生後已馬上通過內部，提升人員這方面的警覺性。

許正宇在節目上表示，物流署未有在向中央投標委員會提交的報告中提及有關文件的問題，又指物流署的其中一個角色是「公平競爭的推動者」，估計人員有機會是想促成更多新的承辦商參與政府投標，或急於向政府部門供水。他認為事件「有危有機」，在發現問題的同時，將可更好賦權署方人員，做好把關者角色。

至於當局是否已確定事件不涉物流署職員與供應商「打龍通」，他說執法部門已檢控涉事承辦商，如果紀律調查結果發現刑事方面的潛在問題，亦會通報執法部門跟進調查。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】