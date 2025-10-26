葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
採購「山寨水」風波 政府指受查人員離職無礙調查
【on.cc東網專訊】港府採購「山寨水」風波。審計署發表調查報告後，當局已委任首長甲一級政務官對涉事十多位人員進行紀律調查。財庫局局長許正宇今日(26日)表示，有部分受查人員已離職，但不會影響調查工作。至於是否有人「打龍通」，他指如紀律調查結果發現刑事方面的潛在問題，會通報執法部門跟進調查。
涉事的時任物流署署長陳嘉信，上月19日已展開退休前休假。許正宇在一個電視節目後表示，即使部分受查人員可能現在退了休，亦不會影響政府對他們的調查工作。他指調查工作的角度是從事出發，以及檢視相關同事在事件上的角色、責任的輕重，所以即使相關人士不在位、退了休，政府同樣都有機制、有方法處理。
對於政府接下來有甚麼跟進措施及具體的方向，許正宇認為政府人員的洞察力及警覺性的提升是一個重點，事件發生後已馬上通過內部，提升人員這方面的警覺性。
許正宇在節目上表示，物流署未有在向中央投標委員會提交的報告中提及有關文件的問題，又指物流署的其中一個角色是「公平競爭的推動者」，估計人員有機會是想促成更多新的承辦商參與政府投標，或急於向政府部門供水。他認為事件「有危有機」，在發現問題的同時，將可更好賦權署方人員，做好把關者角色。
至於當局是否已確定事件不涉物流署職員與供應商「打龍通」，他說執法部門已檢控涉事承辦商，如果紀律調查結果發現刑事方面的潛在問題，亦會通報執法部門跟進調查。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
卡尼想下周見習近平 加拿大卻加碼了對中國的貿易戰
【彭博】— 加拿大總理卡尼正力圖緩和對華貿易緊張關係，他的政府卻在此時對從中國進口的卡車車身發起了反傾銷調查。Bloomberg ・ 1 天前
前美國貿易官員稱 中美或只能找到一個「戰術底部」
【彭博】— 一位前美國高級貿易官員表示，任何美中貿易協議可能都只會暫時緩和雙邊緊張局勢，而不會改變世界分裂為不同陣營的趨勢。Bloomberg ・ 16 小時前
立法會選舉｜部分選委界參選人早上到政府總部報名(高詩敏報道)
【Now新聞台】部分立法會選委會參選人早上到政府總部報名，包括多個現任議員，他們表示有信心能夠連任。多個現任選委會議員首日已到政總報名，他們都表示對連任有信心。立法會選委會界別參選人梁美芬：「發揮我作為憲法、基本法、國際法學者，以至擔任多年區議員及立法議員積累下來的歷練、經驗，從國際、國家及香港3個層面建言獻策。」立法會選委會界別參選人管浩鳴：「香港的長遠財政上，如何有量入為出的健康，第二是我們面對老人人口，我們有很多工作要做的，例如大灣區安老要繼續加強，醫療方面的改革我都是較關心的。」面對多名直選以及功能界別的議員，這屆決定「轉跑道」到選委界參選，有參選人承認有競爭。立法會選委會界別參選人吳傑莊：「競爭永遠都有的，我覺得有競爭才有進步，希望更多有心有力、有志服務香港的朋友一起參選，我是歡迎競爭的。」立法會選委會界別參選人林振昇：「未來會否有更多代表參選，我們都很難估計，暫時很難估計結果，我只能做好自己的工作。」功能界別方面，現任批發及零售界議員邵家輝以及金融服務界議員李惟宏亦報名競逐連任，而律師李頴彰亦以獨立身分參選法律界。 2025立法會選舉｜宣布參選者名單#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
特朗普警告以色列：併吞約旦河西岸將失去美國支持！
美國總統特朗普警告以色列，若以色列併吞約旦河西岸，將失去美國所有支持。鉅亨網 ・ 1 天前
美國啟動新一輪中國關稅調查 或徵新關稅
美國政府計劃啟動一項貿易調查，可能意味著對中國商品徵收新的關稅。 美國貿易代表格里爾周五宣布啟動調查，調查中國是否遵守總統特朗普第一任期內於2020年達成的有限貿易協定。 是次調查依據《1974年貿易法》第301條進行，該條款允許美國政府調整來自被視為存在不利貿易行為的國家的進口。該調查通常持續數月甚至更長時間，但美國單方面徵收關稅的法律依據。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
無視經濟數據真空 聯準會預料將執行今年2降
（法新社華盛頓25日電） 由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息。在共和黨和民主黨因健保補助問題僵持數週之下，聯準會將召開今年倒數第2次的利率會議，這場僵局導致幾乎所有官方數據都停止發布。法新社 ・ 4 小時前
美中官員大馬貿易談判 美方稱會談非常具建設性
（法新社吉隆坡25日電） 美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在韓國舉行備受矚目的雙邊會議。美中兩國也已開始向對方船舶收取港口服務費，起因是美國啟動301條款（Section 301）調查後認為，北京對該產業的主導地位不合理。法新社 ・ 19 小時前
美國航艦赴中美洲打擊毒梟 委內瑞拉總統痛批
（法新社卡拉卡斯24日電） 美方已宣布正向加勒比海派遣一支航空母艦打擊群，目的是打擊毒梟。美國國防部24日宣布，正在部署一支航艦打擊群到拉丁美洲的消息，目的是打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。法新社 ・ 1 天前
白宮稱美國10月通脹數據可能無法發布 將是史上首次
【彭博】— 美國白宮周五表示，由於政府持續停擺，美國政府很可能無法發布10月份的通膨數據。Bloomberg ・ 1 天前
外交部:強烈譴責美方網攻中國關鍵基建 將採必要措施捍衛網絡主權
內地國家安全機關近期破獲一宗美國大型網絡攻擊案，指掌握美國國家安全局網絡攻擊，入侵中國國家授時中心的證據。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上強烈譴責，批評美國政府網絡攻擊，入侵中國關鍵基礎設施，為未來大範圍的破壞行動實施網絡預制，將採取一切必要措施，堅決捍衛中國網絡主權和安全。 郭嘉昆指，中國網絡安全機構曾發表報告，指美方散布所謂「伏特颱風」，實際是國際勒索軟件組織，中方近日發布的相關案例向國際社會展示甚麽是真正的「伏特颱風」行動，再次證明美國是全球最大的網絡攻擊策源國，美國政府行徑極易引發誤解、誤判，是非常不負責任的行為，敦促美方立即停止對中國關鍵基礎設施的網絡攻擊。(ST)infocast ・ 1 天前
川普前往亞洲前停留卡達 力促加薩和平
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。法新社 ・ 5 小時前
外交部駐港公署對美國政客就黎智英案言論 表示強烈不滿及反對
【Now新聞台】外交部駐港公署以及特區政府對美國參議院外交關係委員會個別議員，就黎智英案及他的羈管安排的言論表示強烈不滿及反對。 外交部駐港公署稱，黎智英本身是涉及多項罪行的服刑犯，不存在所謂超期羈押，黎智英在囚期間的合法權益亦得到依法保障，批評美國有關政客為黎智英開脫罪名，干預特區司法，奉勸有關政客認清現實，立即停止干預香港事務和中國內政。特區政府發言人就指，美國有關政客挑戰「一國兩制」原則底線的險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽，又說已多次強調任何人均不應評論案件，以圖干預法院獨立進行審判；又稱黎智英的安排與其他在囚人士無異，代表黎智英的資深大律師對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，而有關黎智英與其他囚犯中止交往，是根據黎智英本人的意願安排，敦促外部勢力停止干預香港事務。#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
印度據悉接近與美國敲定貿易協議 但強調不會倉促簽署
【彭博】— 一位政府官員表示，印度接近與美國敲定貿易協定，雙方在大多數議題上接近達成一致。儘管印度商務部長強調，新德里不會倉促簽署任何協議。Bloomberg ・ 1 天前
王毅下周一出席「完善全球治理 共建人類命運共同體」藍廳論壇
國家外交部公布，「完善全球治理共建人類命運共同體」藍廳論壇將於下周一(27日)在外交部舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席論壇開幕式並發表講話。 中外各界高級別代表、知名專家學者以及外國駐華使節、國際組織駐華代表等將出席論壇，圍繞全球治理倡議的豐富內涵和實踐路徑進行深入交流。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
白宮：政府持續關門 美10月通膨報告恐無法出爐
（法新社華盛頓24日電） 白宮今天表示，美國政府持續關門，很可能導致10月美國通貨膨脹報告無法產生。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群媒體平台X發文表示，這次政府停擺「很可能造成沒有10月通膨報告，而這將使得企業、金融市場、家庭和美國聯邦準備理事會（Fed）陷入混亂」。法新社 ・ 1 天前
立會退選潮持續 葉劉淑儀等3議員宣布不競逐連任 累計26議員棄選
【on.cc東網專訊】立法會退選潮持續，議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩今日(25日)均宣布不競逐連任，累計26議員棄選。當中葉劉淑儀表示，她在2008年透過直選當選立法會議員，已做了4屆合共17年，認為是時候交棒給年輕人。她說立法會曾經過很黑暗的時代，嚴重影響政府on.cc 東網 ・ 1 天前
立法會選舉 | 葉劉淑儀黎棟國容海恩放棄競逐連任(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期第二日，新民黨公布參選名單，黨主席葉劉淑儀決定退位，交棒給執委陳家珮出選香港島西，另外有7人亦會競逐地區直選及選委界議席。在第七屆立法會佔六席的新民黨，公布今次換屆選舉的參選名單，其中執委陳家珮會擔大旗，「轉跑道」接替年過70歲的黨主席葉劉淑儀出選港島西。新民黨主席葉劉淑儀：「經過17年的(立法會)工作之後，我覺得、亦應該是時候交棒予年輕的人。我不是退休，我還有很多的平台工作，無論我的應援會或網民都不要失望，我不會離開各位，並會一直為各位服務。」立法會香港島西選區參選人陳家珮：「我今次一定會敢於創新，以及以迎難而上，最大的決心，全力以赴，保著我們新民黨港島西的這一席位。」同樣年過70歲的常務副主席黎棟國以及48歲副主席容海恩都會一同退下火線，只剩餘何敬康及李梓敬會競逐連任選委界以及新界東北議席。容海恩被問到退任決定，是否跟涉嫌違反國安法的家翁袁弓夷有關。新民黨副主席容海恩：「很高興在黨的培育下服務了市民兩屆，即9年的時間，(不參選)純粹是我自己個人的決定，當然在決定之間亦作出不同的考慮，都希望在現在新潮流下，可以發揮我自己法律專業方面的潛能，亦可以繼now.com 新聞 ・ 1 天前
白宮：「習特會」下周四舉行 習近平將國事訪韓 出席APEC會議
中美元首峰會成為全球關注所在，美國白宮宣布，總統特朗普將於下周四（30日）與中國國家主席習近平在南韓出席亞太經合組織（APEC）會議期間進行雙邊會談，特朗普表明會向中方提出芬太尼問題；中國外交部亦公布，應南韓總統李在明邀請，習近平於10月30日至11月1日到慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議，並對南韓展開國事訪問，至於中美元首會否會面，發言人只稱，有消息將及時發布。信報財經新聞 ・ 1 天前
國家外交部：敦促美方立即停止對中國關鍵基礎設施網絡攻擊
國家外交部發言人郭嘉昆表示，中方對美國政府網絡攻擊入侵中國關鍵基礎設施，為未來大範圍的破壞行動實施網絡預制表示強烈譴責。 郭嘉昆指出，中國網絡安全機構曾發布報告指出，美方此前散布的所謂「伏特台風」實為國際勒索軟件組織，近日發布的相關案例向國際社會展示甚麼是真正的「伏特台風行動」，也再次證明美國是全球最大的網絡攻擊策源國。美國政府行徑極易引發誤解誤判，是非常不負責任的行為。中方敦促美方立即停止對中國關鍵基礎設施的網絡攻擊，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國的網絡主權和安全。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前