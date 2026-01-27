探索動作RPG「噬血代碼II」角色創建器試玩版現已推出！創造的角色可以繼承到主遊戲中

即將於2026年1月29日(四)發行的戲劇性探索動作RPG「噬血代碼 II」的免費角色自訂試玩版已於2026年1月23日(五)上線！

可以體驗角色自訂與拍照模式，並且創建的角色可以繼承到主遊戲中

「噬血代碼 II」免費角色自訂試玩版已上線！

2026年1月23日(五) 起，戲劇性探索動作RPG「噬血代碼 II」免費角色自訂試玩版「噬血代碼 II」角色創建器試玩版已正式上線！

在這個體驗版中，可以在瑪格梅爾島的基地體驗角色自訂和拍照模式。

創造的角色外觀可以繼承到「噬血代碼 II」的主遊戲中。

打造你理想中的吸血鬼獵人，準備踏上你的旅程吧！

詳細資訊請參閱噬血代碼 II 官方網站。

可感受到夥伴角色之間的故事與情誼的最新影片現正公開中！

「噬血代碼 II」最新影片一段15秒廣告「夥伴編」現正公開中。

這段影片可以一窺遊戲中將遇到的夥伴角色之間的故事和羈絆。

「噬血代碼 II 情報局 即將上線！特別直播」的存檔現已上線！還有贈獎活動！

2026年1月21日(三)所播出的「噬血代碼 II 情報局 即將上線！特別直播」的存檔公開中！

石見舞菜香(@_manaka_430)、木島隆一(@maKijimaRyuichi)、Sutanmi Japan(@sutanmiJPN)等人擔任嘉賓，體驗角色自訂與Boss戰。

另外，追蹤「噬血代碼」系列官方X(@CODE_VEIN)並轉發活動貼文，將抽出3位幸運兒送出名Sutanmi Japan的「瓦倫汀・沃達」角色扮演立可拍照片的活動也正實施中。

實施期間到 2026年1月30日(五)23點59分 為止。

白銀諾艾爾與灯里愛夏演出的宣傳影片即將上線！

為了紀念「噬血代碼 II」的搶先體驗與上線，由白銀諾艾爾(@shiroganenoel)與灯里愛夏(@TomoriManaka)所演出的宣傳影片即將上線！

如果對這款遊戲的動作與故事情節有興趣的人，一定要去看看！

噬血代碼 II概要 PlayStation 5、Xbox Series X|S、 STEAM 戲劇性探索動作RPG 2026年1月29日(木)

※STEAM版則於2026年1月30日(五) 8,910日圓(含稅)