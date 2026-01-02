探索經典黃色框架後的地球奇觀 | National Geographic博物館2026年夏季開幕

從雜誌到紀錄片，自1888年成立的National Geographic（國家地理）是不少人認識地球的途徑，同時透過不同研究與探索項目展現、關懷和保護地球；當中全新博物館National Geographic Museum of Exploration將於2026年夏季在美國華盛頓特區市中心開幕。

喚醒大眾的探索精神

博物館的日與夜將呈現兩種截然不同的視覺效果。PHOTO / National Geographic Museum of Exploration

National Geographic Museum of Exploration博物館由National Geographic Society（國家地理學會）以永續建築的概念規劃，佔地約9,290平方米，結集展覽、教育與公共體驗於一身。透過館內多個結合沉浸式科技的展區與展覽，呈現National Geographic多年來累積的科學研究、探險故事與影像成果，同時了解構成這顆神奇星球的野生動物、壯麗景觀，以及多元社區文化，並讓公眾了解「探索」的真正意義，也是每個人的使命。

以沉浸式體驗探索National Geographic世界

設有400個座位的劇院亦會播放National Geographic的紀錄片，以及一眾探險家、科學家、自然保育家等的精彩故事。PHOTO / National Geographic Museum of Exploration

廣告 廣告

除利用互動裝置展出National Geographic雜誌自1888年創刊號至最新一期的封面、文物檔案，以及經典圖片，設有400個座位的劇院亦會播放National Geographic的紀錄片，以及一眾探險家、科學家、自然保育家等的精彩故事。戶外庭院設有原大動物雕塑及不同種類的植物，並透過圖鑑和語音講解感受全球六大生態系統。至於夜間庭院體驗，則結合投影、音效和互動媒體等技術，展現海洋的美麗、神秘與力量，激發人們的敬畏與好奇心，以及與地球產生深層的連結。

博物館將展出National Geographic雜誌自1888年創刊號至最新一期的封面，參觀人士更可透過裝置進行互動。PHOTO / National Geographic Museum of Exploration

由國際腕錶品牌Rolex勞力士贊助的「Rolex Explorers Landing」展區，將展出歷年的大型探索器材裝置，意在頌揚National Geographic探險家的故事、熱情和影響力，同時帶領觀眾踏上探索之旅。PHOTO / National Geographic Museum of Exploration