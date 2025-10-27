《接吻生死戰》廣受好評，打破對AV女優「負面標籤」？物化與自主，延伸對女性刻板印象的思考｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

Netflix於2025年9月推出的日本真人實境秀《接吻生死戰》（デスキスゲーム / Kiss or Die）掀起熱烈討論。這檔節目邀請六位日本頂尖喜劇男演員與八位知名AV女優（如八木奈奈、金松季步、橘瑪麗等）進行即興情境表演，挑戰在「完美之吻」的規則下避免真實接吻，融合喜劇、懸疑與浪漫元素，令人捧腹又驚嘆。出乎意料的是，節目播出後，觀眾反應以正面評價為主，負評相對稀少，特別是對AV女優的演技讚譽有加，與過往AV女優跨界常遭批評的現象形成強烈對比：究竟這是社會對女性的印象作出了什麼改變？

廣告 廣告

2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」 6集劇情亮點＋女優IG一次掌握。

《接吻生死戰》為何廣受好評？

《接吻生死戰》打破了AV女優跨界常見的負面標籤，獲得壓倒性正面反響，我覺得原因有三。首先，節目製作精良，由日本綜藝大師佐久間宣行操刀，巧妙將AV女優定位為專業演員，強調其演技與即興能力，而非單純性感符號。例如，八木奈奈的哭戲被網友讚為「感動人心」，顯示女優的才華超越刻板印象。其次，社會觀念的進步使觀眾對AV女優的偏見減少，年輕一代（特別是Gen Z）更願意認可其專業性，視其為多才多藝的藝人。很多網民都表示「女優用演技征服觀眾，證明她們是真演員」反映了這一轉變。最後，日本綜藝文化對大膽題材的高接受度，結合Netflix的全球平台效應，使節目被視為「高質搞笑綜藝」，而非低俗炒作，成功淡化爭議。

然而，少數批評仍指出節目的誘惑環節帶有「男凝」視角，可能將女優物化為「考驗男性忍耐力」的工具。這引發了一個更深層的問題：何謂物化女性？女性是否可以自主選擇「自我物化」？這些討論不僅關乎節目本身，更觸及女性身體自主權與社會期待的複雜關係。

網民甚至一些專業演員都大力讚賞女優們的專業演出和臨場應變力。

何謂物化女性？

一個經典的比喻最好來解釋「物化」（objectification）:當你欣賞一幅畫時，你是在欣賞他的藝術價值; 但當你只計算畫框的木材和顏料的市場價格時，你就是在「物化」這幅畫。在娛樂產業中，女性常被塑造成迎合男性凝視的性感形象，例如過往AV女優跨界時，常被批評為「噱頭」或「性符號」，忽略其專業能力。《接吻生死戰》雖有誘惑環節，但女優的主動參與（例如設計劇情與策略）讓觀眾更聚焦於其演技，而非單純外貌，減輕了物化感。然而，網上仍有約10-20%的網友認為，節目將女優置於「誘惑者」角色，仍帶有物化女性之嫌，顯示這一爭議尚未完全消弭。

「自我物化」則指女性主動展示性感形象以換取利益或認同，例如拍攝大尺度照片或參與性感表演。這類行為常被批評為迎合父權結構，卻忽略了女性選擇背後的脈絡。例如，韓國女團BLACKPINK成員Lisa於2023年參與瘋馬秀（Crazy Horse Saloon）的演出，引發「自我物化」爭議。支持者認為Lisa展現了身體自主權，反對者則批評其表演迎合男性凝視，強化女性被性化的刻板印象。這顯示「自我物化」一詞常被用來審判女性選擇，卻未充分考慮其意願與社會背景。

女性可以自我物化嗎？

《接吻生死戰》的成功案例提供了一個反思「自我物化」的機會。節目中，AV女優以專業演技與主動性贏得讚賞，顯示女性可將性感作為表演的一部分，而非被動消費對象。這是否意味女性可以「自我物化」？答案並非簡單的是非題。

女性擁有身體自主權，理應能自由決定如何呈現自我。Lisa在瘋馬秀的表演被支持者視為自信與自主的展現，類似地，《接吻生死戰》的女優選擇參與節目，展示性感與演技，亦是其職業選擇的一部分。正如《當女孩成為貨幣》一書指出，問題不在女性利用自身外貌或性感，而在於父權結構下，女性的價值常被男性掌控並商品化。當女性自主運用性感時，卻常被貼上「自我物化」的負面標籤，遭受道德審判。這反映了社會對女性選擇的雙重標準：男性可利用女性性感獲利，而女性自行這麼做則被指責。

是一個新的起點

不過《接吻生死戰》的正面評價反映了社會對AV女優的觀念進步與節目製作的巧妙策略，同時也突顯了「物化女性」與「自我物化」的複雜爭議。女性地位在某程度上有所提升，體現在對女性自主性與專業性的認可。女性是否可以「自我物化」，關鍵在於尊重其選擇的自由，而非以道德審判。性別平等的終點是讓女性能自由定義自我，無論是性感表演或拒絕性感，皆是其主體性的展現。《接吻生死戰》或許只是一個起點，但它開啟了對女性身體自主權的更廣泛討論，值得我們繼續深思。

更多專欄文章：

女性如何為自己選擇屬於自己的舞台？結婚、生育並成為母親...從容地拿回人生主導權｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

Nicole Kidman離婚，結束近20年的婚姻；婚姻的價值，究竟在於「長久」抑或「深刻」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/