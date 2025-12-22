荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
原來接吻也有技巧！別再「啃人中」了，5個細節讓親密感自然升溫
不少人以為接吻只要閉上眼睛親下去就好，其實從嘴唇的動作、呼吸的節奏，到手的擺放位置，都會影響整個親密感受。掌握細節，才能讓互動自然、不尷尬。
嘴唇的動作很關鍵
接吻時最常見的錯誤，就是整個嘴巴直接包住對方嘴唇，容易變成像在「啃人中」，反而讓人不自在。比較合適的方式，是用雙唇輕輕含住對方單側的唇瓣。
進入舌吻時，舌尖停留在口腔前半部即可，避免過度深入，以免讓對方感到不適。第一次接吻時間可控制在約30秒，過程中記得留出呼吸空間。若有咬唇的動作，用嘴唇輕含即可，不要用牙齒拉扯，避免受傷。
手放哪裡也會影響氣氛
手部動作同樣影響整體感受。輕碰耳垂、鎖骨或後頸等部位，能讓互動更親密；指尖輕觸唇線，也能順勢整理口水，避免尷尬。親吻之間適度停頓，再搭配鼻尖輕碰臉頰或睫毛，能讓節奏更有層次。
基本的口腔清潔也很重要，接吻前可嚼口香糖、維持口腔衛生，並避開氣味較重的食物。若有口腔潰瘍或感冒狀況，暫時避免親密接觸，也較為妥當。
身體反應往往很直接
有研究指出，若對對方沒有情感連結，接吻時可能會出現本能的排斥反應，例如接吻後下意識擦嘴。從生理角度來看，10秒的接吻會交換大量細菌，但多數對健康影響不大，多巴胺的分泌也會降低對氣味的不適感。
接吻每分鐘約消耗2至3大卡，能促進臉部血液循環；閉眼則有助減少視覺干擾，避免暈眩。接吻也會刺激催產素分泌，增加親密感與信任感，若情感投入不足，身體反應通常會很誠實。
這些情況要特別留意
過度用力吸咬頸部、製造所謂「草莓」，可能造成血管受傷，存在風險；部分細菌或病毒也可能透過唾液傳播。另外，其實也有許多人不喜歡舌吻，戴眼鏡者接吻前是否取下，也應尊重彼此習慣，避免勉強。
親密互動沒有標準答案，重點仍在於觀察對方反應，彼此感到舒服，才能真正拉近距離。
