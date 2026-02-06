接棒東協輪值主席國 菲盼今年完成南海行為準則談判

（法新社新加坡6日電） 菲律賓今天表示，身為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，菲國將尋求加速推動長期停滯的南海行為準則談判，目標是在今年達成協議。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天在新加坡一場論壇上表示，東協與中國將增加工作小組會議的頻率，從目前每3個月舉行一次改為每月舉行一次。

「南海行為準則」（COC）已討論多年，但因各方在涵蓋範圍、執法及法律地位等問題上存在分歧，談判多次陷入僵局。

近年來，中國與菲律賓在南海發生多起衝突，包括船隻碰撞，以及中國海警船對菲方船隻發射水砲。

拉薩洛表示，根據新的時程表，高階官員之間也將增加額外會議。她在這場由新加坡智庫主辦的論壇上強調，目標是制定一套「有效且具實質意義」、並符合國際法的準則。

拉薩洛說：「今年我們將竭力完成東協－中國南海行為準則的磋商…我必須強調『竭力』完成這兩個字。正如我所說，我是樂觀主義者，同時也是務實主義者，因為我們真的不知道後續會如何發展。」

菲律賓今年1月從馬來西亞手中接棒，擔任11個成員國的東協輪值主席國。

拉薩洛指出，談判的動力已有改善，數個東協成員國近期已提交文件與提案，以作為下一個階段討論的指引。

她提到，目前最具爭議的議題包括準則是否應具備法律約束力、協議涵蓋的地理範圍，以及對「自我克制」等詞彙的定義。

她說：「東協與中國在談判這項行為準則上投入了大量心力。現在差不多該完成了。」