「接納不是軟弱，而是深刻的勇氣」3個緩解內心壓力的方法，當痛苦來臨用正面按下暫停｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

親愛的妳：

有時候，生活會突然產生變化，也許是一段關係的結束，一場意外的失去，或是某個深夜襲來的、無以名狀的荒涼。在那些時刻，我們總習慣急切地問：「為什麼？」彷彿找到一個理由，痛苦就會變得合理，傷口就會迅速癒合。但我想輕輕告訴妳：有些痛，就是不需要解釋。而學會在暴風雨中靜靜接住自己，或許正是成長教會我們最溫柔的姿態。

我們為什麼急著尋找答案？

從很小的時候，我們就被教導要「解決問題」。跌倒要知道原因，犯錯要找出疏失，傷心要分析緣由。大腦天生喜歡邏輯與因果，因為這讓我們感到安全、可控。然而，生命中有一些經驗，像一陣無預警的風: 它刮過，樹葉落了，窗戶響了，但風從不解釋它為何而來。心理學告訴我們，過度反覆思考痛苦的原因（稱為「反芻思維」Rumination）），往往會讓我們陷得更深。就像在流沙中掙扎，越用力，下沉得越快。

接納不是軟弱，而是深刻的勇氣

「接納痛苦」聽起來似乎很被動，甚至有些無奈。但最新的心理學研究揭示：接納（Acceptance）其實是一種積極的內在選擇。

它不是認命，而是清醒地承認：「是的，我現在很痛。我允許這份痛存在。」這份允許，能神奇地減少我們與情緒的對抗: 而對抗，往往才是疲憊的根源。正如「接納與承諾療法」（ACT）所強調的：我們無法控制每一件事情的發生，但我們可以選擇如何與自己的經驗共處。當妳停止與痛苦搏鬥，它反而會逐漸鬆動，像潮水一樣，自然來，也自然退。

接納並不是原因，其實是一種積極的內在選擇。

在靜止中，長出新的根

東方哲學中有一個概念叫「無為」——不是不做什麼，而是不強行做什麼。就像園丁不會在冬天強求開花，她信任土地的節奏，知道安靜的季節裡，根正在深處默默生長。神經科學的研究也發現，當我們以接納的態度面對情緒時，大腦中負責恐懼與攻擊反應的區域（如杏仁核）會逐漸平靜，與覺察、共情相關的腦區（如前額葉皮質）則會增強連結。這意味著：接納能重塑我們的路，讓我們未來面對痛苦時，更有韌性。

溫柔練習：如何接住當下的自己？

如果妳正在經歷一段艱難的時光，或許可以試試這樣陪伴自己：

呼吸，然後命名

輕輕吸氣，停頓一下，然後緩緩呼出，在心裡溫柔地說：「這是悲傷。」「這是孤獨。」

單純地承認情緒的存在，不評價、不驅趕，就像接納天氣的變化。 給自己一個內在擁抱

用感覺由上而下掃描一下自己的身體，然後把手輕輕放在感覺最強烈的位置，對自己說：「我知道你很不容易。」「我就在這裡陪你。」 將痛苦「外化」

有時，把感受寫下來、畫出來，甚至對信任的人說出來，能讓痛苦離開身體，成為一個可以觀察的客體

妳會發現，妳不等同於妳的痛苦: 妳是那個承載著它、卻依然完整的自己。

痛苦之後：裂痕如何成為光的入口

日本美學中有「金繼」（Kintsugi）的藝術: 用金粉修補破碎的瓷器，裂痕不再被掩蓋，反而被彰顯為歷史與美的一部分。我們的內心也是如此。那些不曾擊垮我們的痛苦，往往會成為我們理解自己、理解生命的獨特紋理。它們讓我們更能認出他人的傷，也更能感受細微的暖。這個世界常常鼓勵我們「變強」，卻很少教我們如何「柔軟」。但真正的力量，未必總是鋒利的鎧甲；有時，它是一雙懂得在雨中攤開、接住自己的手。願妳在那些不得不獨自穿越的夜裡，記得：

接受和承認是最強大的力量。

妳可以悲傷，可以困惑，可以暫時沒有答案。而那個靜靜陪伴著自己的妳，已經在黑暗中，點起了一盞無聲而溫暖的燈。

