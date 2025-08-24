潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
接連有遊客在馬爾代夫溺亡 華使館提醒注意安全
【on.cc東網專訊】中國駐馬爾代夫大使館上周六（23日）發文提醒，近期接連發生中國遊客在馬爾代夫不幸溺亡案件，前往當地的中國旅客應把人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。
大使館指，馬爾代夫地處印度洋，海域風浪大、洋流強勁，且常伴有不易察覺的暗流，對不熟悉海況或缺乏經驗的遊客而言，危險系數更高。前往當地的遊客務必認真諮詢酒店或民宿人員，明確適宜游泳的安全領域，避免誤入洋流。在海中浮沉與在泳池游泳相比風險程度巨大，建議謹慎應對、穿戴游泳圈或救生衣，不在指定的安全範圍外區域游泳戲水。
此外，遊客務必密切關注天氣變化，合理安排出行和海上活動行程。當前正值天氣多變、海況不穩之際，切勿在風大浪急、能見度低等惡劣天氣條件下貿然出海或參加水上項目，務必照看好自己的家人和同行親友。馬爾代夫度假酒店和民宿開放區域並非均配有救生員，值守狀況也不盡相同，對長者、兒童和不熟悉水性的同行者，務必結伴照顧，避免遭遇意外。遊客務必保管好旅行證照和貴重財物，現金等貴重物品注意隨身攜帶或妥善保管，行李篋注意上鎖，避免遺失帶來不便。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
聯合國宣布加薩饑荒 巴勒斯坦人：太遲了
（法新社巴勒斯坦23日電） 絕望的巴勒斯坦人今天拿著鍋碗瓢盆，提著塑膠桶，在加薩市一家慈善廚房裡爭搶米飯。法新社從加薩最大城加薩市（Gaza City）拍攝的畫面顯示，婦孺在混亂的人群中爭搶食物。法新社 ・ 18 小時前
Tesla 重新推出 Model 3 的一項功能，需額外收費
Tesla 在中國重新推出 Model 3 的轉向燈撥桿，這是在去年早些時候全電動轎車更新後移除的部分。不過， […]TechRitual ・ 1 天前
北京長安街沿途擺放十組大型紀念抗戰主題花壇 吸引民眾拍照留念
今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，距離9月3日北京閱兵還有一個多星期，北京市面洋溢紀念抗戰的氣氛，長安街沿途擺放了十組大型主題花壇，吸引北京市民及遊客拍照留念。 在建國門長安大戲院前，有巨型花壇，寫有「隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣，吸引不少市民及遊客。北京居民呂先生形容，花壇具紀念意義，即使較國慶主題花壇簡約，但晚上亮燈亦好看。 東單、西單及復興門的大型主題花壇，包括有「銘記歷史，緬懷先烈」字樣，以及保衛華北、長城等抗戰元素，亦有以不同顏色的植物併湊出不同職業打扮的人像，象徵國家因各行各業的努力而欣欣向榮；另有花壇含「雪龍2」號破冰船及機械人等元素，象徵科技強國。 居民李女士說，十分期待閱兵，可向世界展示國家的強大。來自山東的旅客孟女士則形容，花壇亮燈後效果震撼，打算閱兵後帶小朋友前來欣賞並教育有關抗戰的歷史。 北京市政府發通告提醒，為保證紀念活動飛行活動的安全，即日起至9月3日午夜，除了籌辦組織的飛行活動，以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，東城、西城、朝陽等9個區的行政區域，禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等。香港電台-大中華 ・ 21 小時前
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠85折、人均$732起！免費升級房型+延遲退房 兼送熊公仔連氣球+蛋糕+汽泡酒
留港偽旅行，Yahoo購物專員推介本地Staycation人氣之選西貢WM酒店！Klook逢星期一推出85折優惠碼，用來預訂WM酒店的生日或周年住宿計劃，折後人均只需$732，包升級至尊享房陽台及延遲退房至下午2時，更貼心為大家準備慶祝禮物包括熊公仔連氣球、汽泡酒、布朗尼蛋糕等，保證有個難忘回憶呢！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 17 小時前
朱立倫願交棒 盧秀燕拒任國民黨主席
【on.cc東網專訊】台灣罷免國民黨立委兩輪投票以失敗告終，國民黨主席朱立倫上周六（23日）呼籲執政民進黨改革，同時促請台中市市長盧秀燕接任下一屆黨主席。惟盧秀燕周日（24日）表明拒絕，並說：「最困難的時候，媽媽會留在家。」on.cc 東網 ・ 18 小時前
東京被捕捉遭酸老！蔡康永粉絲急澄清1關鍵
[NOWnews今日新聞]63歲藝人蔡康永近日在東京街頭被粉絲巧遇，蔡康永還主動詢問是否要合影，還親切與他們閒聊，相當寵粉。粉絲將照片上傳至社群後，立即引起網友熱烈討論，不少人直言蔡康永外貌顯得有些蒼...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
今年《施政報告》 下月17日發表
【on.cc東網專訊】政府今日(23日)宣布，今年《施政報告》將於下月17日發表。on.cc 東網 ・ 1 天前
李在明與石破茂會談 同意加強安保和經濟方面聯繫
南韓總統李在明訪問日本，與日本首相石破茂會談。 兩人在首相府會談，議題圍繞雙邊關係、以及與美國在安保方面的合作。石破茂表示，雙方同意加強安保和經濟方面的聯繫；日韓維持穩定關係，對雙方以至整個地區都有好處；加強美日韓同盟亦非常重要。 李在明就說，近期國際秩序受到貿易和安保相關議題衝擊，認為南韓和日本在價值觀及制度等方面立場相近，應該進一步加強合作。 李在明這次日美訪問行程為期6天，他明天將與日本政界人士會面，之後前往美國，並於當地時間星期一，與美國總統特朗普舉行會談。香港電台-國際 ・ 1 天前
李在明訪白宮 川普可能著眼北韓議題突破新契機
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普重返白宮後，宣稱自己終結6、7場戰爭，但北韓尚未進入他第2任期關注範圍。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）兩韓事務專家車維德（Victor Cha）表示，川普「渴望大新聞」，而他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聚焦烏克蘭戰爭的阿拉斯加峰會進展不如預期，或許會讓川普更想讓美韓領袖會晤圓滿成功。法新社 ・ 12 小時前
利嘉閣周末10大屋苑錄得11宗成交按周增加近38%
利嘉閣地產總裁廖偉強表示,綜合利嘉閣地產分行網絡數據,在過去的周末(8月23-24日)10大指標屋苑錄得11宗二手成交,較對上一個周末(8月16-17日)的8宗,按周升近38%,重上雙位數水平。廖偉強表示,發展商積極推售新盤,令一手市場表現保持亮麗,反觀二手市場,業主則傾向觀望9月的《施政報告》及美國聯儲局議息,加上樓價已明顯回穩,業主沒有必要急於減價放售,因此二手市場會較多出現拉鋸情況,相信短期內的周末二手成交,只在現水平窄幅上落。 (BC)#利嘉閣infocast ・ 12 小時前
美聯周末10大屋苑錄得8宗成交按周增14.3%
根據美聯物業分行統計,剛過去周末(8月23-24日)10大指標屋苑錄得8宗成交,按周多1宗或14.3%,連續兩個周末錄得單位數水平。若以15大屋苑計算,成交宗數錄得11宗,按周減少約15.4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明指出,周末餘貨新盤熱賣,更有港島區部署推售的全新盤首度開放示範單位予公眾參觀,為市場增添熱鬧氣氛。8月至今,一手交投氣氛持續熱熾,預期全月交投更將連續第2個月錄得逾2000宗的活躍水平,由於新盤訂價吸引,儘管搶去部分二手客源及購買力,但在新盤帶動下,整體樓市需求仍然強勁,購買力持續釋放。另外,值得留意,市場正憧憬9月美國減息,而年底前有望減息3次,而且《施政報告》亦於9月中公佈,市民亦期望有利好經濟及樓市的措施推出,為樓市帶來刺激作用,買家亦會加快入市。 (BC)#美聯infocast ・ 12 小時前
李家超：將於9月17日向公眾發表施政報告
行政長官李家超宣布，將於9月17日發表新一份施政報告。 他今早落區後見傳媒時說，已就施政報告做了兩個多月的諮詢，期間舉辦了40多場諮詢會，收到的意見書比之前多一成，感謝市民及團體表達意見。 李家超又提到，今早視察彩興路簡約公屋，與部分居民傾談，有居民的月租相比劏房時已減少6成。他指出公屋的建樓量增加，同時亦要減少等候時間，因此提出興建3萬個簡約公屋單位，其中9500個在今年落成啟用。他說有信心其餘兩萬個單位會在之後一年半全部落成。 李家超說，很高興看到綜合輪候公屋時間由之前的6.1年減至5.1年，整整縮短一年時間，對輪候人士而言是非常重要。香港電台-港聞 ・ 1 天前
美旅巴車禍5死30傷 警證死者包括3華人
【on.cc東網專訊】美國一輛旅遊巴上周五（22日）從尼亞加拉大瀑布返回紐約市時，在靠近水牛城的州際公路翻側，造成5死30傷。紐約州警方上周六（23日）確認，死者包括3名華人。on.cc 東網 ・ 20 小時前
長沙市搗破地下代孕機構 開辦者罰款1.32億人民幣
【on.cc東網專訊】內地打拐志願者「上官正義」今年5月揭發湖南省長沙市有村屋從事地下代孕業務，當地衞生健康局查封涉事場所並控制多人。當局上周六（23日）通報，有涉事非法代孕機構開辦者罰款高達1.32億多元（人民幣，下同，約1.45億港元），醫生、護士、輔助人員on.cc 東網 ・ 19 小時前
許正宇：本港就穩定幣定位清晰 不存在炒作機會
《穩定幣條例》本月起生效。財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港就穩定幣的定位清晰，是作為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會，提醒公眾小心謹慎。他說，通過銀行體系支付，成本或達3%，而使用穩定幣的成本可望低至1%，可減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。 就發展香港成為國際黃金交易中心，許正宇在一個電台節目表示，已邀請不同參與方，召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他說，不同金融中心現時都思考不同發展方向，本港要在商品尤其貴金屬方向著墨，當局正全力規劃。 「互聯互通」機制開通將踏入11周年，許正宇表示，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，他提及會推進房地產信托基金納入互聯互通，但要與內地方面商討，涉及系統提升等，需時處理。 許正宇表示，本港要堅定自己信心，信任及更好利用「一國兩制」下的優勢。他說，本港近期在商品市場有突破，因應特區是免稅地方，倫敦金屬交易所年初認證香港作為遞交港後，在短短半年已經有8個倉儲落地。 許正宇認為，近期資本市場表現體現本港優勢。他說，全球有很多不穩定因素，而本港是具說服力的穩定市場，並且因勢利導在數年前香港電台-港聞 ・ 20 小時前
全運會｜群眾比賽保齡球項目決賽最後一日 羅淑佩到場觀賽
全運會群眾比賽保齡球項目決賽最後一日賽事，下午繼續在啟德體育園保齡球中心，進行五人隊際賽。文化體育及旅遊局局長羅淑佩等官員亦有到場觀賽。 賽事採用18局貝克賽制，現場氣氛熱烈，有港隊代表的家人到場支持。男子隊代表甘兆麟的太太說，隊員重拾對保齡球比賽的熱愛，賽前都有認真固定訓練，他們作為家人都非常支持。 有來自四川成都的觀眾表示，保齡球項目首次被納入全運會群眾賽事，認為各隊都希望在賽場上表現實力，她滿意四川省代表隊的表現，認為只要打出自身最佳水平就可以，她又讚揚啟德保齡球中心的軟硬件優秀。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
內地男涉駕白牌車透過網約車平台接客 被控4罪還押至10.17再訊
【on.cc東網專訊】執法部門早前採取行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車），拘捕多人，不排除牽涉團夥犯案。其中一名持雙程證的27歲內地男子，懷疑他透過網約車平台接客做生意，並在駕駛期間橫過附有虛線的連續白線。他被控非法載客取酬、違反逗留條件等on.cc 東網 ・ 1 天前
政府針對違規辦學採突擊巡查 要求學校如實提交學生名單
【on.cc東網專訊】就近期多宗未獲批下本地及內地教育機構宣傳合辦課程，甚至「借殼辦學」的情況被揭發，署理教育局局長施俊輝受訪時表示，該些投機取巧的辦學人士影響整個學界聲譽，又指已向全港所有學校發信，提醒各校須向當局如實提交學生名單、未經當局同意不得與第三方合作on.cc 東網 ・ 19 小時前
《Heart Signal 2》李奎彬求婚 粉絲全暴動
[NOWnews今日新聞]韓國戀綜《HeartSignal2》自2018年播畢至今，其中一位來賓向女朋友求婚成功了！那就是節目中首爾大學畢業的李奎彬，2023年他宣布和模特兒女友安善美交往，經過了多年...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前