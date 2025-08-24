接連有遊客在馬爾代夫溺亡 華使館提醒注意安全

【on.cc東網專訊】中國駐馬爾代夫大使館上周六（23日）發文提醒，近期接連發生中國遊客在馬爾代夫不幸溺亡案件，前往當地的中國旅客應把人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。

大使館指，馬爾代夫地處印度洋，海域風浪大、洋流強勁，且常伴有不易察覺的暗流，對不熟悉海況或缺乏經驗的遊客而言，危險系數更高。前往當地的遊客務必認真諮詢酒店或民宿人員，明確適宜游泳的安全領域，避免誤入洋流。在海中浮沉與在泳池游泳相比風險程度巨大，建議謹慎應對、穿戴游泳圈或救生衣，不在指定的安全範圍外區域游泳戲水。

此外，遊客務必密切關注天氣變化，合理安排出行和海上活動行程。當前正值天氣多變、海況不穩之際，切勿在風大浪急、能見度低等惡劣天氣條件下貿然出海或參加水上項目，務必照看好自己的家人和同行親友。馬爾代夫度假酒店和民宿開放區域並非均配有救生員，值守狀況也不盡相同，對長者、兒童和不熟悉水性的同行者，務必結伴照顧，避免遭遇意外。遊客務必保管好旅行證照和貴重財物，現金等貴重物品注意隨身攜帶或妥善保管，行李篋注意上鎖，避免遺失帶來不便。

