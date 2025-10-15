接鏡粉旗盛惠312.1︱的哥寸ERROR粉絲唔消費 193即爆Seed

【on.cc東網專訊】人氣男團MIRROR近年撐起香港樂壇半邊天，12子有今時今日，全靠一班鏡粉全天候海陸空課支持，撐偶像之餘，亦可帶動香港內消經濟。有的士司機在社交網發文，並配上一張一張262.1車費加50元相信是隧道費的咪錶照片，全程車費盛惠312.1元，並爆出乘客並非何人，正是1名死忠鏡粉。

的哥留言：「不得不承認香港經濟靠mirror（MIRROR）撐起，佢班fans救起我唔少次

上次Miro見面祭，有張會展去屯門😋亞博、港珠澳果啲，有好多，數唔晒🤣佢地（哋）先係香港消費力最強既（嘅）一班人唔似error（ERROR）colllar（COLLAR）fans完全唔消費！」

廣告 廣告

的哥一方面帶出鏡粉的強勁消息能力，救活不少司機，帶動香港經濟之餘，又連消帶打插了與MIRROR同門的ERROR和及COLLAR一刀，指這班Fans消費零貢獻。該貼文輻射式瘋傳，並引起ERROR靈魂人物193的注意，亦嬲嬲豬留言：「點解你會覺得我嘅fans係完全唔消費嘅，咁我啲錢喺邊度嚟？」擺明為自己Fans辯護，力證Fans絕對是有力消費的一群，唔係佢邊有辣跑揸，你話係咪？！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】