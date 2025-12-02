控危害國安 港府禁止2個挺民主海外組織運作

（法新社香港2日電） 香港當局今天宣布，禁止支持民主的海外組織「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或繼續運作，其成員和援助者若被定罪，最高可處罰款港幣100萬元（新台幣400萬元）及監禁14年。

港府公布，保安局局長是行使維護國家安全條例所賦予的權力實施這項禁令。

這項禁令直接禁止這兩個由倡議人士領導的組織在香港運作。

禁令會產生什麼影響目前尚不明朗，「香港議會」及「香港民主建國聯盟」多在社群媒體上活動，部分成員據報旅居海外。