不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
控哈瑪斯破壞加薩停火 以色列總理下令採取強硬行動
（法新社耶路撒冷19日電） 以色列軍方今天證實，在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）發動空襲，以回應部隊遭到武裝分子攻擊。以色列總理尼坦雅胡指控哈瑪斯破壞停火，下令針對加薩走廊內的武裝分子採取「強硬行動」。
尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明指出：「在哈瑪斯（Hamas）違反停火協議後，總理與國防部長及高階安全官員進行磋商，並指示對加薩走廊（Gaza Strip）內的恐怖分子採取強硬行動。」
以軍聲明指出：「今日稍早，恐怖分子在拉法地區向以色列國防軍（IDF）發射反戰車飛彈並開槍攻擊，當時以軍正在根據協議條款執行摧毀恐怖組織基礎設施的任務。」
聲明又說：「以軍隨後出動戰機空襲並且發射火砲攻擊拉法地區以化解威脅，並摧毀了數條作戰用地道與軍事設施，這些地道和設施偵測到存在恐怖分子的活動。」
哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）聲稱該組織完全遵守與以色列達成的停火協議，並說對拉法衝突並不知情。
聲明指出：「我們重申對協議內容的全面承諾，其中最重要的是在加薩走廊所有地區維持停火。」
聲明又說：「我們對拉法地區發生的任何事件或衝突都不知情，因為這些地區屬於以軍控制的紅色區域，自今年3月戰事重燃以來，我們已無法聯繫上當地殘存部隊。」
其他人也在看
全美50州示威民眾走上街頭 反對川普強硬政策
（法新社華盛頓18日電） 全美50州今天出現大規模人潮上街抗議「無王」（No Kings）活動，民眾表達對美國總統川普強硬政策的不滿，共和黨則嘲諷這些集會為「仇美」示威。艾默（Tom Emmer）使用「仇美」一詞，並將參與者稱為民主黨的「恐怖分子派系」。法新社 ・ 11 小時前
反特朗普集會席捲美國，「不要國王」示威吸引大批民群
FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images特朗普的充氣氣球多年來在抗議活動中隨處可見，這次在洛杉磯亮相 美國多個城市出現大規模示威，抗議總統唐納德·特朗普（Donald Trump）的政策，紐約、華盛頓特區、芝加哥、邁阿密及洛杉磯均有集會。 紐約市地標時代廣場的集會在週六（10月18日）上午開始後不久，便吸引數千人參與。 街道及地鐵入口擠滿手持標語的示威者，標語寫有「民主不是君主制」（Democracy ...BBC News 中文 ・ 4 小時前
美軍打擊加勒比海運毒船兩人倖存 川普宣布將遣返母國
（法新社華盛頓18日電） 美國軍方日前在加勒比海擊沉一艘疑似載運毒品的船隻，導致船上兩人喪命，另外兩人則被美軍救起。自今年9月以來，美國已在加勒比海地區襲擊至少6艘船舶，造成至少29人身亡，部分船隻據稱是從委內瑞拉啟航。法新社 ・ 15 小時前
加薩民防機構：以色列軍方朝巴士開火 造成9死
（法新社加薩市18日電） 加薩民防機構今天表示，以色列軍方昨天朝一輛巴士開火，造成9人死亡。哈瑪斯轄下的加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天告訴法新社，以色列占領軍昨天在宰頓（Zeitun）地區以東襲擊一輛載有流離失所民眾的巴士後，民防隊員發現了9具屍體。法新社 ・ 1 天前
中國官員據悉在美試圖緩解國際社會對稀土管制驟然升級的擔憂
【彭博】— 中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。Bloomberg ・ 1 天前
鄭麗文當選國民黨主席
國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選。她是繼洪秀柱後，第二位以黨員直選方式產生的女性黨主席。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。國民黨主席選舉人數33.1145萬人，投票率39.46%。鄭麗文開票後一路領先，前副主席郝龍斌以35.85%得票率居次，第三至六名依序為立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源及前國代蔡志弘。(BC)infocast ・ 12 小時前
「不要國王」抗議活動再起 反川普示威者席捲美國
Demonstrators participate in a “No Kings” protest in New York. 【彭博】-- 全美各地示威者涌上街頭反對總統唐納德·川普的政策議程，組織者稱所有50個州會發生多達2,700場「不要國王」抗議活動。周六的大規模示威與6月14日的「不要國王」抗議類似，當時川普在華盛頓舉行閱兵式慶祝美國陸軍成立250周年和自己的生日。組織者估計，6月的示威活動吸引到400萬至600萬人參加。示威者在紐約參加「不要國王」抗議活動。攝影師：Spencer Platt/Getty Images西歐也有人籌劃舉行抗議活動。美國政府已停擺18天，因參議院中的民主和共和黨人仍在延長醫療補貼問題上爭執不下，阻礙了重新開放政府的支出法案順利過關。抗議者意在公開反對川普派遣國民警衛隊進駐美國城市、突襲移民及削減民主黨支持的對外援助和國內項目。原文標題Protesters Oppose Trump Policies in ‘No Kings’ Events Across USMore stories like this are available on bloombBloomberg ・ 20 小時前
鄭麗文勝選後強調 台海絕不能爆軍事衝突
【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉上周六（18日）完成投票，候選人鄭麗文以超過6.5萬票、50.15%的得票率當選。她勝選後強調，要在任內讓國民黨成為台灣第一大黨，並在2028年大選完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。她又指，台海絕對不可發生軍事on.cc 東網 ・ 10 小時前
政府終止造價46億元空郵中心重建計劃 研究包括翻新等替代方案
【Now新聞台】政府決定終止造價逾46億元的香港郵政空郵中心重建計劃，指全球經濟受新冠疫情拖累，加上美國發動關稅貿易戰，空郵量大跌，正研究替代方案，包括翻新現有空郵中心等。空郵中心位於赤鱲角航膳西路機場警署對面，佔地1.26萬平方米，政府四年前提出以逾46億元重建，應付持續增長的空郵需求，佔地增至4.6萬平方米，可處理郵件量增加3.5倍至18萬噸。商經局向立法會提交文件，提到地緣政治局勢升溫，俄烏戰事拖累經濟復甦，以及美國今年初發動關稅貿易戰，取消郵政渠道寄遞小額包裹免稅政策，令全球經濟面對重大不確定性。上年度空郵中心的郵件量較2019至20年度大跌逾67%，至約1.2萬噸，估計未來的空郵郵件量會比四年前估算大跌近七成，加上電商行業發展迅速，點對點派遞服務價格更具競爭力；而鄰近機場迅速發展亦改變了內地包裹配送及轉運模式，認為重建已不符合成本效益，決定終止。政府至今動用了1.36億元支付顧問及承辦商費用，佔撥款少於3%。有物流界認同取消重建，相信空郵量下降主要受關稅等影響，與鄰近物流中心的發展關係不大。香港付貨人委員會主席林宣武：「香港我們簽的航權量很厲害，所以為何有那麼多貨物是經香港走呢？因為我們香港的航權和密度是多很多。自從美國總統決定將電商徵收稅之後，其實整個電商生意相對是出口美國少了很多，所以(重建)急切性就不存在了。」香港郵政指，會研究翻新空郵中心，提升配備及效率，保留中心旁邊的臨時空郵處理設施，又會聚焦開拓一帶一路、東盟、中東等具發展潛力地區的郵遞物流市場。有議員認為，以翻新取代擴建亦是合理做法。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「要視乎它要翻新甚麼，例如可能有電腦系統要翻新或一些可能真的很舊要翻新，這我相信如果要改時，我相信會跟公眾交代。如果是翻新一定要節省一點，最少一定要節省到一半或以上。」江玉歡又認為，政府煞停重建是體現了政府審慎理財。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中國官員據報在美國安撫國際社會對稀土管制升級擔憂
中國加強限制稀土出口管制，《彭博》引述消息報道，中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。知情人士表示，在本周國際貨幣基金組織(國基會/IMF)年會間隙的討論中，中方代表向全球與會人員表示，中國加強出口管制不會損害正常的貿易往來。官員們表示，中國尋求通過這一措施建立長效機制，此舉是為了回擊美國將出口管制擴大至受制裁企業子公司等挑釁之舉。報道指，中國官員在華盛頓會晤中傳達的訊息與商務部最近的公開聲明基本一致。商務部稱，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。商務部長王文濤亦將近期中美貿易摩擦升級歸咎於美國在9月馬德里會談後採取的行動。中國財政部副部長廖岷本周在華盛頓與美國、英國、德國等至少7個國家、以及其他組織舉行雙邊會談，而人民銀行行長潘功勝與至少9個國家的官員舉行會晤。官方聲明指就經濟和金融環境交換了意見，但未有詳細說明會晤內容。(BC)infocast ・ 1 天前
空襲阿富汗後 巴基斯坦宣布將於卡達進行談判
（法新社伊斯蘭馬巴德18日電） 巴基斯坦國營電視台今天宣布，將與阿富汗塔利班（Taliban）當局在卡達舉行會談，塔利班政府隨後證實這項消息。塔利班政府隨後證實將與巴基斯坦在卡達進行談判。法新社 ・ 1 天前
WTO總幹事示警：美中若持續脫鉤 全球GDP恐減7%
《路透》周五 (17 日) 報導，世界貿易組織 (WTO) 總幹事伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 警告，美中兩大經濟體若持續升高貿易衝突或進一步脫鉤，恐在長期內使全球經濟產出減少多達 7%。她呼籲雙方「立即降溫」，並鉅亨網 ・ 1 天前
境外間諜入住軍事碼頭附近民宿 偷拍軍艦動態
【on.cc東網專訊】國家安全部周六（18日）發表文章披露，有境外間諜人員入住某重要軍事碼頭附近的民宿後，長時間拍攝軍事碼頭內軍艦動態等敏感畫面，民宿店主察覺異常後向國家安全機關反映，成功偵破這宗境外間諜人員針對軍事目標的觀測搜情案件，維護軍事秘密安全。on.cc 東網 ・ 1 天前
以色列強調拉法關卡維持關閉 直到人質遺體全數歸還
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列總理尼坦雅胡辦公室今天強調，只有在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯交出所有已故人質的遺體後，加薩走廊南部與埃及接壤的拉法關卡才會重新開放。今天稍早，巴勒斯坦駐開羅大使館宣布，位於加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法關卡將於本月20日重新開放，讓避居埃及的巴勒斯坦人返回加薩走廊。法新社 ・ 19 小時前
何衛東等被開除黨籍軍籍 解放軍報:搞腐敗決不姑息
中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東以及中央軍委委員苗華等9人，嚴重違紀違法被開除黨籍軍籍。《解放軍報》社論指，再次表明黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得重大成果。社論指，9人身為黨和軍隊高級幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任，嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制。文章表示，他們的腐敗問題是軍委前副主席郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異，這次深挖徹查表明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，形容沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。(BC)infocast ・ 1 天前
尼坦雅胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束
（法新社加薩市18日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，除非哈瑪斯（Hamas）解除武裝，讓加薩地區實現非軍事化，否則加薩戰爭不會結束。他說：「第2階段執行也包括解除哈瑪斯武裝，更準確地說，卸下哈瑪斯武裝，讓加薩走廊實現非軍事化。」法新社 ・ 11 小時前
委內瑞拉總統馬杜洛遞橄欖枝 川普：他不敢惹美國
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天猛烈抨擊委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），同時聲稱這位左翼強人已提出重大讓步，試圖緩和與華盛頓的緊張關係。一名白宮記者詢問委內瑞拉當局已提議緩和緊張關係的相關報導時，川普說：「你說得對，他已經什麼都願意給了。法新社 ・ 1 天前
自民黨、日本維新會就聯合執政基本達成共識
日本多家媒體周六（18 日）報導，執政黨自由民主黨與主要在野黨之一的日本維新會已就聯合執政基本達成共識，預定 20 日簽署協議。鉅亨網 ・ 16 小時前
哈馬斯批評以色列持續空襲加沙 故意拖延加沙重建進程
以色列與巴勒斯坦就是否重開加沙地帶南部接壤埃及的拉法口岸繼續有分歧。巴方在周末表示，口岸將於星期一重開，但以色列總理內塔尼亞胡指示暫時不開放拉法口岸，稱口岸的開放將根據巴勒斯坦武裝組織哈馬斯履行歸還被扣押人員遺體方面的義務，以及雙方商定框架的執行情況，進行考慮。哈馬斯發言人卡西姆表示，哈馬斯已一次過移交了在世的以色列被扣押人員，而且能夠移交的遺體亦已立即移交。他說，哈馬斯表明停火後不希望參與任何與加沙地帶治理相關的行政安排，批評以色列仍持續對加沙進行空襲，試圖恐嚇平民，又故意拖延加沙重建進程。美國中東問題特使威特科夫據報星期日前往中東地區，跟進停火第一階段協議的執行情況。(BC)infocast ・ 12 小時前
日本執政自民黨與維新會達成聯合執政協議
《共同社》報道，日本執政自民黨與主要反對黨維新會達成聯合執政協議，預計雙方將在明日簽署相關文件。報道稱，兩黨結盟意味自民黨總裁高市早苗幾乎確定在後日舉行的首相指名選舉中當選，成為日本首位女首相。自民黨與維新會高層磋商後達成共識，自民黨承諾會致力實現將食品消費稅率從目前最高的10%降至零，以及削減國會議席等要求。兩黨組成聯合政府後，維新會成員將不加入新內閣，而是提供內閣以外的支持。報道分析，雖然自民黨與維新會達成聯合執政，但在眾議院合計議席仍不過半數，高市早苗施政可能面臨諸多挑戰。(BC)infocast ・ 8 小時前